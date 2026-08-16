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CHP'li Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

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CHP'li Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu ifadeler nedeniyle Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.

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CHP'li Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatıldı-2 CHP'li Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatıldı-3 CHP'li Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatıldı-4

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