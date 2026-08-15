Sağlık Bakanlığı Lübnan’a 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesi gönderdi: 181 bin ürün yola çıktı
Sağlık Bakanlığı, Lübnan'daki insani krizin sağlık hizmetleri üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla 15,6 tonluk ilaç ve tıbbi malzemeyi Mersin'den bölgeye gönderdi. Yardım kapsamında 181 bin 295 ürün bulunuyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle hazırlanan tıbbi yardım malzemelerinin Mersin'den yola çıktığını açıkladı. Memişoğlu, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi halklara yönelik desteğini sürdüreceğini belirtti.
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan'da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırladığımız 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri Mersin'den yola çıktı." ifadelerini kullandı.
LÜBNAN'IN SAĞLIK İHTİYAÇLARINA DESTEK
Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemelerinin Mersin AFAD deposunda sevkiyata hazır hale getirildiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız tarafından, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla hazırlanan insani yardım malzemeleri, Mersin AFAD deposunda sevkiyata hazır hale getirilmiş ve bugün Lübnan'a sevk edilmiştir." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin dost ve kardeş halkların yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Memişoğlu, ihtiyaç sahiplerine yönelik desteğin sürdürüleceğini ifade etti.
40 PALET TIBBİ MALZEME GÖNDERİLDİ
Bakanlığın açıklamasına göre, Lübnan'a ulaştırılmak üzere toplam 40 palet yardım malzemesi hazırlandı. Sevkiyat kapsamında 66 farklı ilaç kaleminde 34 bin 965 ürün yer alırken, 50 kalem tıbbi sarf malzemesinden 145 bin 830 ürün bulunuyor.
Ayrıca 2 kalem ayniyat ve tüketim malzemesinden oluşan 500 ürün de yardım kapsamında gönderiliyor.
Böylece Lübnan'a ulaştırılacak yardımın toplamı 181 bin 295 adet ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşıyor.