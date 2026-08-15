40 PALET TIBBİ MALZEME GÖNDERİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, Lübnan'a ulaştırılmak üzere toplam 40 palet yardım malzemesi hazırlandı. Sevkiyat kapsamında 66 farklı ilaç kaleminde 34 bin 965 ürün yer alırken, 50 kalem tıbbi sarf malzemesinden 145 bin 830 ürün bulunuyor.

Ayrıca 2 kalem ayniyat ve tüketim malzemesinden oluşan 500 ürün de yardım kapsamında gönderiliyor.

Böylece Lübnan'a ulaştırılacak yardımın toplamı 181 bin 295 adet ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN