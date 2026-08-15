Ankara'da Daltonlar ve Baygaralar operasyonu: 7 tutuklama

Ankara'da sokak aralarını ve kent huzurunu hedef alan organize suç odaklarına yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerinin sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından, kamuoyunda "Daltonlar" ve "Baygaralar" adıyla bilinen iki ayrı suç örgütüne mensup unsurlara yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Başkent polisi, belirlenen adreslere düzenlediği şok baskınlarla örgüt ağını çökertti.