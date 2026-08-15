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Ankara'da Daltonlar ve Baygaralar operasyonu: 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet güçlerince 11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen operasyonla, "Daltonlar" ve "Baygaralar" adlı suç örgütleriyle bağlantılı 11 şüpheliden 10'u yakalandı; adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

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Ankara'da Daltonlar ve Baygaralar operasyonu: 7 tutuklama

Ankara'da sokak aralarını ve kent huzurunu hedef alan organize suç odaklarına yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerinin sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından, kamuoyunda "Daltonlar" ve "Baygaralar" adıyla bilinen iki ayrı suç örgütüne mensup unsurlara yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Başkent polisi, belirlenen adreslere düzenlediği şok baskınlarla örgüt ağını çökertti.

Ankara'da Daltonlar ve Baygaralar operasyonu: 7 tutuklama-2

11 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde düğmeye bastı. Suç örgütleri adına eylem ve faaliyette bulunduğu tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması amacıyla daha önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Ankara'da Daltonlar ve Baygaralar operasyonu: 7 tutuklama-3

7 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda, aralarında suça sürüklenen iki çocuğun da yer aldığı toplam 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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