Yunus Emre Enstitüsü’nde görev değişimi: Yeni Başkan Selim Argun oldu

Akademik birikiminin yanı sıra uluslararası tecrübesi ve farklı coğrafyalarda üstlendiği görevlerle tanınan Argun, YEE'nin yeni başkanı oldu. Argun'un göreve gelmesiyle YEE'nin kültürel diplomasi ve uluslararası çalışmalarında yeni bir sayfa açıldı.

Doktora eğitimini ise Kanada'daki McGill Üniversitesinde tamamlayan Argun, 2013 yılında "Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)" başlıklı teziyle doktor unvanını aldı.

DİYANET'TE 8 YIL GÖREV YAPTI

Prof. Dr. Selim Argun, 2017-2025 yılları arasında dış ilişkilerden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Argun, 2021 yılından itibaren Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğini de sürdürüyor.

İyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Argun, evli ve bir çocuk babası.

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