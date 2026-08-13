MHP Lideri Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" türküsü!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" başlıklı özel türkü ve klip yayımlandı. TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un ardından paylaşılan eserde; birlik, beraberlik, kardeşlik vurgusu yapılırken "Ayrı yok, gayrı yok, başka niyet yok" dizeleri öne çıktı.
Türkiye'nin terörle mücadeledeki yeni dönemini şekillendiren ve Meclis'te rekor bir oyla kabul edilerek Başkan Erdoğan'ın onayına sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel talimatı doğrultusunda hazırlanan türkü ve klip, partinin sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu."Terörsüz Türkiye dünyaya sestir!" MHP'den birlik ve kardeşlik mesajlı klip
"TERÖRSÜZ KURULUR SAĞLAM KÖPRÜLER"
Hazırlanan klip, "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" başlığıyla dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Sözlerinde vatanın bölünmez bütünlüğü, kardeşlik hukukunun teminatı ve nifak odaklarına karşı birlik mesajları taşıyan türküde; "Kardeşlikten yüce, büyük servet yok", "Tek vatan, tek bayrak, tektir ülküler" ve "Terörsüz kurulur sağlam köprüler" ifadelerine yer verildi.
İşte türkünün sözleri:
"Karanlık savan, kanı durduran,
Yarınlarımızı hayra yorduran,
Kutlu mührümüzü asra vurduran,
Terörsüz Türkiye dünyaya sestir.
Kutlu mührümüzü asra vurduran,
Terörsüz Türkiye dünyaya sestir.
Ayrı yok, gayrı yok, başka niyet yok,
Hiçbir güce minnet ya da diyet yok,
Kardeşlikten yüce, büyük servet yok,
Terörsüz Türkiye dünyaya sestir.
Kardeşlikten yüce, büyük servet yok,
Terörsüz Türkiye dünyaya sestir.
Tek vatan, tek bayrak, tektir ülküler,
Terörsüz kurulur sağlam köprüler,
Birlikte söylenir kardeş türküler,
Terörsüz Türkiye dünyaya sestir.
Birlikte söylenir kardeş türküler,
Terörsüz Türkiye dünyaya sestir.
Huzur, güven veren doğru hesaptır,
Gönüllere yoldur, doğru hitaptır,
Nifak sokanlara sevre cevaptır,
Terörsüz Türkiye dünyaya sestir.
Nifak sokanlara sevre cevaptır,
Terörsüz Türkiye dünyaya sestir."