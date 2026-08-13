Türkiye'nin terörle mücadeledeki yeni dönemini şekillendiren ve Meclis'te rekor bir oyla kabul edilerek Başkan Erdoğan'ın onayına sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel talimatı doğrultusunda hazırlanan türkü ve klip, partinin sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu.

"Terörsüz Türkiye dünyaya sestir!" MHP'den birlik ve kardeşlik mesajlı klip

"TERÖRSÜZ KURULUR SAĞLAM KÖPRÜLER"

Hazırlanan klip, "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" başlığıyla dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Sözlerinde vatanın bölünmez bütünlüğü, kardeşlik hukukunun teminatı ve nifak odaklarına karşı birlik mesajları taşıyan türküde; "Kardeşlikten yüce, büyük servet yok", "Tek vatan, tek bayrak, tektir ülküler" ve "Terörsüz kurulur sağlam köprüler" ifadelerine yer verildi.