Fethiye açıklarında gezi teknesinde yangın: 115 kişi can yelekleriyle denize atladı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine aralarında çocukların da bulunduğu yolcular can yeleklerini giyerek denize atladı. Sahil Güvenlik ve çevredeki teknelerin tahliye çalışmasına katıldığı olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine aralarında çocukların da bulunduğu yolcular can yeleklerini giyerek denize atladı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde bulunan yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatılırken çevredeki tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi.
İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Karaya çıkarılan yolcuların sağlık kontrolleri yapıldı.
ALEVLERE TESLİM OLDU
Olay, Fethiye açıklarında meydana geldi. Gezi amacıyla denizde bulunan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine teknede bulunan 115 kişi panik yaşadı.
Yangının büyümesiyle aralarında çocukların da olduğu yolcular can yeleklerini giyerek denize atladı.
SAHİL GÜVENLİK BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Yangın ihbarının ardından Sahil Güvenlik ekipleri ile sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Denize atlayan yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Çevrede bulunan bazı tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi.
Yolcuların Sahil Güvenlik botu ve çevrede bulunan diğer botlarla güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.
TEKNE BATMAYA BAŞLADI
Alevlerin tüm tekneyi etkisi altına almasıyla gezi teknesinin büyük bölümünde hasar meydana geldi.
Ekipler denize atlayan yolcuların tahliyesi için çalışmalarını sürdürürken sağlık ekipleri de karaya çıkarılan vatandaşların kontrollerini yaptı.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN KAYBI YOK
İlk belirlemelere göre yangında can kaybı yaşanmadı.
Yangından etkilenen veya denizde kaldıkları süre nedeniyle sağlık kontrolüne ihtiyaç duyan yolcular ekipler tarafından değerlendirildi.
Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Gezi teknesinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.