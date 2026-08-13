Fethiye açıklarında gezi teknesinde yangın: 115 kişi can yelekleriyle denize atladı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine aralarında çocukların da bulunduğu yolcular can yeleklerini giyerek denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde bulunan yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatılırken çevredeki tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Karaya çıkarılan yolcuların sağlık kontrolleri yapıldı. Fethiye açıklarında yanarak batan gezi teknesinden 115 yolcu kurtarıldı

Fethiye açıklarında çıkan yangının ardından gezi teknesindeki 115 kişi tahliye edildi. (Fotoğraflar: İHA) ALEVLERE TESLİM OLDU Olay, Fethiye açıklarında meydana geldi. Gezi amacıyla denizde bulunan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine teknede bulunan 115 kişi panik yaşadı. Yangının büyümesiyle aralarında çocukların da olduğu yolcular can yeleklerini giyerek denize atladı. SAHİL GÜVENLİK BÖLGEYE SEVK EDİLDİ Yangın ihbarının ardından Sahil Güvenlik ekipleri ile sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Denize atlayan yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Çevrede bulunan bazı tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Yolcuların Sahil Güvenlik botu ve çevrede bulunan diğer botlarla güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.