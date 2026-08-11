Bakan Kurum'dan Bozkurt paylaşımı: "El ele verdik bir kez daha zoru başardık"
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından devlet vakit kaybetmeden sahaya indi. İlçede yaralar kısa sürede sarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, felaketin 5. yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Çok şükür bu zorluğun da altından kalktık, el ele verdik bir kez daha zoru başardık." ifadesini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.
BEKLEMEDEN YARALARI SARMAYA BAŞLADIK
Bakan Kurum, sosyal hesabından yaptığı "Acımızı kalbimize gömüp, yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi..." başlıklı paylaşımında, Bozkurt'ta 5 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından beklemeden yaraları sarmaya, hasarları onarmaya, kayıpları telafi etmeye başladıklarını anımsattı.
"ZORU BAŞARDIK"
Kurum, "Çok şükür bu zorluğun da altından kalktık, el ele verdik bir kez daha zoru başardık. Şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu." ifadesini kullandı.
Kurum'un, bölgenin öncesini ve sonrasını gösteren videolu paylaşımında, ilçede yaşayan vatandaşların görüşlerine de yer verildi.