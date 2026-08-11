CANLI YAYIN
Geri

11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Turkuvaz Medya’ya çifte ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde medya dünyasının başarılı isim ve kuruluşları ödüllerine kavuştu. Turkuvaz Medya’dan A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen “Yılın Genel Yayın Yönetmeni”, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise “Yılın Ekonomi Yazarı” seçildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende medya dünyasında tarafsızlık, dezenformasyon ve Anadolu medyasının sorunları da gündeme geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Turkuvaz Medya’ya çifte ödül

Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Medya sektörünün farklı alanlarında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isim ve kuruluşların ödüllendirildiği geceye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Törende Turkuvaz Medya'dan iki isim de önemli ödüllere layık görüldü. A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen, "Yılın Genel Yayın Yönetmeni", Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise "Yılın Ekonomi Yazarı" seçildi. Çimen ve Erdem, ödül ve plaketlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.

11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Turkuvaz Medya’ya çifte ödül-2

KÜLLİYE'DE MEDYA BULUŞMASI

Anadolu medyasının güçlenmesine katkı sunmak, gazetecilerin çalışmalarını teşvik etmek ve medya sektörünün farklı alanlarında başarılı isimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda çok sayıda gazeteci, medya temsilcisi ve davetli bir araya geldi.

Gecede medya sektörünün gündemindeki başlıkların yanı sıra Anadolu medyasının ekonomik ve yapısal sorunları, dezenformasyonla mücadele ve basın dünyasında "tarafsızlık" tartışmaları da ele alındı.

TURKUVAZ MEDYA'DAN ÇİFTE GURUR

Anadolu Medya Ödülleri'nde Turkuvaz Medya bünyesinde görev yapan iki isim de gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen, "Yılın Genel Yayın Yönetmeni" ödülünün sahibi olurken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem "Yılın Ekonomi Yazarı" ödülüne layık görüldü.

Çimen ve Erdem, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı. Böylece Turkuvaz Medya, organizasyondan iki önemli ödülle ayrıldı.

CEVDET YILMAZ'DAN DEZENFORMASYON UYARISI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin terör sorununu çözme yolunda önemli bir fırsat yakaladığını belirterek, süreçte provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin uzun yıllardır ağır bedeller ödediğini belirterek, bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir" diyen Yılmaz, özellikle silahların bırakılmasını kapsayan hassas dönemde basın ve medyaya önemli görev düştüğünü vurguladı.

Yılmaz, medya mensuplarının kamuoyuna verdikleri mesajlara ve kullandıkları dile özen göstermeleri gerektiğini belirterek, Terörsüz Türkiye hedefine destek verenlerle sürece engel olmaya çalışanların tarih tarafından kayda geçirileceğini söyledi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem plaketini Cevdet Yılmaz'dan aldı.Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem plaketini Cevdet Yılmaz'dan aldı.

"ORTAK PAYDAMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Basının toplumun ve hayatın aynası olduğunu ifade eden Yılmaz, yerel medyanın da ülkenin ortak hafızasının oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Eleştirinin gelişmenin önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, farklı düşüncelerin ve değerlendirmelerin doğal olduğunu ancak ortak paydanın Türkiye Cumhuriyeti, milletin huzuru ve ülkenin güçlü geleceği olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "İsimlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" sözleriyle birlik ve ortak payda vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca Anadolu medyasının karşılaştığı sorunların farkında olduklarını belirterek, bu alandaki sorunların çözümü için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Turkuvaz Medya’ya çifte ödül-4

SİNAN BURHAN'DAN "TARAFLILIK" MESAJI

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan da törende yaptığı konuşmada, Anadolu medyasına verilen ödüller üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Burhan, bazı medya kuruluşlarının belirli kesimler tarafından ödüllendirilmediğini belirterek, "Onlar tarafsız, biz yandaşız. Kusura bakmayın, artık bu söylemleri kimse kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

Ödüllerin yalnızca belirli çevrelere yakın isimlere verilmediğini belirten Burhan, "Bu ülkeye ideolojik düşmanlık yapanlar hariç, mesleğe emek veren herkese ödül verdik" dedi.

Burhan ayrıca Anadolu medyasının ekonomik sorunlarına dikkat çekerek, uydu ücretlerinin düşürülmesi ve yerel medyaya destek verilmesi çağrısında bulundu. Gazetecilerin yeşil pasaport taleplerini de gündeme getiren Burhan, savaş, deprem ve yurt dışı görevlerinde çalışan basın mensuplarına yönelik destek beklentilerini dile getirdi.

A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen plaketini Cevdet Yılmaz'dan aldı. A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen plaketini Cevdet Yılmaz'dan aldı.

ANADOLU MEDYASINA DESTEK ÇAĞRISI

Törende Anadolu medyasının sektördeki yeri ve yaşadığı sorunlar da gündeme geldi. Yerel televizyonların uydu maliyetleri, telif hakları ve özel sektörde çalışan muhabir, kameraman ve montajcıların özlük hakları konusunda çözüm beklentileri dile getirildi.

İŞTE 11. ANADOLU MEDYA ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ

Törende ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar şöyle:

Yılın Televizyon Kanalı: TRT Kürdi

Yılın Ankara Temsilcisi: Ülke TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala

Yılın Fikir Adamı: Sadık Albayrak

Yılın Diplomasi Muhabiri: CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy

Yılın Kültür Kanalı: TVNET

Yılın Moderatörü: Bengütürk TV Program Müdürü Cem Açıkgöz

Yılın Ekonomi Kanalı: Bloomberg TV

Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni: Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir

Yılın Televizyon Yöneticisi: TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel

Yılın Yayın Koordinatörü: Beyaz TV Genel Koordinatörü Yeliz Tercanlı

Yılın Köşe Yazarı: Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül

Yılın Vefa Ödülü: Gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek ve Filistinli Gazeteci Amir Lafi

Yılın Televizyon Dizisi: Uzak Şehir

Yılın Savunma Dergisi: SAVTEK Dergisi

Yılın Muhabiri: NTV Muhabiri Osman Terkan

Yılın Yerel TV Genel Yayın Yönetmeni: Altaş TV Genel Yayın Yönetmeni Funda Altaş Şimşit

Yılın Televizyon Programı: MasterChef Türkiye

Yılın Türk Dünyası Haberleri: Haber Global adına Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı

Yılın İnternet Haber Sitesi: Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur

Yılın Televizyon Yorumcusu: Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel

Yılın Platformu: TRT Tabii

Yılın Yerel Radyosu: Keskin FM

Yılın Karikatür Sanatçısı: Yeni Akit Gazetesi Karikatüristi Kemal Güler

Yılın Yerel Gazetesi: Halıkent Gazetesi

Yılın Ekonomi Yazarı: Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem

Yılın Genel Yayın Yönetmeni: A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen

Yılın Haber Spikeri: TRT Haber Spikeri Fatih Çimen

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Turkuvaz Medya’ya çifte ödül-6 11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Turkuvaz Medya’ya çifte ödül-7 11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Turkuvaz Medya’ya çifte ödül-8

UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in evinden servet ve cephanelik çıktı: “Sayın Öcalan’a özgürlük” sözüne dikkat çeken savunma!
SONRAKİ HABER

Öcalan’a özgürlük dedi!
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler