Törende Turkuvaz Medya'dan iki isim de önemli ödüllere layık görüldü. A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen, "Yılın Genel Yayın Yönetmeni" , Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise "Yılın Ekonomi Yazarı" seçildi. Çimen ve Erdem, ödül ve plaketlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.

Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Medya sektörünün farklı alanlarında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isim ve kuruluşların ödüllendirildiği geceye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Yılmaz, medya mensuplarının kamuoyuna verdikleri mesajlara ve kullandıkları dile özen göstermeleri gerektiğini belirterek, Terörsüz Türkiye hedefine destek verenlerle sürece engel olmaya çalışanların tarih tarafından kayda geçirileceğini söyledi.

"Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir" diyen Yılmaz, özellikle silahların bırakılmasını kapsayan hassas dönemde basın ve medyaya önemli görev düştüğünü vurguladı.

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin uzun yıllardır ağır bedeller ödediğini belirterek, bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin terör sorununu çözme yolunda önemli bir fırsat yakaladığını belirterek, süreçte provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Çimen ve Erdem, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı. Böylece Turkuvaz Medya, organizasyondan iki önemli ödülle ayrıldı.

Anadolu Medya Ödülleri'nde Turkuvaz Medya bünyesinde görev yapan iki isim de gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Gecede medya sektörünün gündemindeki başlıkların yanı sıra Anadolu medyasının ekonomik ve yapısal sorunları, dezenformasyonla mücadele ve basın dünyasında "tarafsızlık" tartışmaları da ele alındı.

Anadolu medyasının güçlenmesine katkı sunmak, gazetecilerin çalışmalarını teşvik etmek ve medya sektörünün farklı alanlarında başarılı isimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda çok sayıda gazeteci, medya temsilcisi ve davetli bir araya geldi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem plaketini Cevdet Yılmaz'dan aldı.

"ORTAK PAYDAMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Basının toplumun ve hayatın aynası olduğunu ifade eden Yılmaz, yerel medyanın da ülkenin ortak hafızasının oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Eleştirinin gelişmenin önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, farklı düşüncelerin ve değerlendirmelerin doğal olduğunu ancak ortak paydanın Türkiye Cumhuriyeti, milletin huzuru ve ülkenin güçlü geleceği olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "İsimlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" sözleriyle birlik ve ortak payda vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca Anadolu medyasının karşılaştığı sorunların farkında olduklarını belirterek, bu alandaki sorunların çözümü için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.