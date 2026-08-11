Cumhuriyeti ilan eden Meclis’in yıl dönümü… Kurtulmuş’tan ikinci asır vurgusu: Ortak akıl ve istişareyle yola devam
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümünü kutladığı mesajında, milli iradeyi her şeyin üstünde tutan bir anlayışla yola devam edileceğini söyledi. Kurtulmuş, bölgede barışın ve adaletin örneği olmak için çalışacaklarını vurguladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Meclis'in açılış yıl dönümünde mesaj paylaştı.
MİLLİ İRADE HER ŞEYİN ÜSTÜNDE
Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 11 Ağustos 1923 tarihinde açılan ve Cumhuriyetin ilanıyla taçlanacak tarihi sürece öncülük eden 2. Dönem TBMM'nin açılış yıl dönümünü saygıyla kutladıklarını bildirdi.
Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in önemine değinen Kurtulmuş, "Milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, Meclis'in bir müzakere yeri olduğu anlayışını esas alan ve halkın sesine kulak veren güçlü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, demokrasi kültürümüzün gelişmesinin ve milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
ORTAK AKIL VE İSTİŞAREYLE YOLA DEVAM
Türkiye'nin gelecek vizyonuna ve bölgesel hedeflerine dikkat çeken Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.