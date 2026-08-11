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Düzce'de denizde İHA alarmı: Akçakoca açıklarında bulunan şüpheli cisim SAS ekiplerince kontrol altına alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde İHA olduğu değerlendirilen şüpheli bir cisim bulundu. SAS personeli tarafından güvenlik tedbirleri alınarak kontrol altına alınan cisimle ilgili inceleme yapılırken, Valilik kamuoyunun endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

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Düzce'de denizde İHA alarmı: Akçakoca açıklarında bulunan şüpheli cisim SAS ekiplerince kontrol altına alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Çınar Plajı açıklarında denizde şüpheli bir cisim bulundu. İnsansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim, SAS personeli tarafından güvenlik tedbirleri alınarak emniyetli bölge olarak tahsis edilen alanda kontrol altına alındı. Düzce Valiliği, olayla ilgili inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.

AKÇAKOCA AÇIKLARINDA ŞÜPHELİ CİSİM İHBARI

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesi sahilinde insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cismin SAS personeli tarafından güvenlik tedbirleri alınarak, emniyetli bölge olarak tahsis edilen alanda kontrol altına alındığını bildirdi.

Denizdeki şüpheli cisim kontrol altına alındı. (Fotoğraflar: İHA)Denizdeki şüpheli cisim kontrol altına alındı. (Fotoğraflar: İHA)

İHBAR SAAT 16.50'DE GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, saat 16.50'de Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Harekat Merkezine Akçakoca ilçesi Çınar Plajı açıklarında şüpheli bir cisim bulunduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.

İHA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN CİSİM KONTROL ALTINA ALINDI

Açıklamada, İHA olduğu değerlendirilen cismin, SAS personeli tarafından güvenlik tedbirleri alınarak, emniyetli bölge olarak tahsis edilen alanda kontrol altına alındığı kaydedildi.

Akçakoca açıklarında İHA şüphesi.Akçakoca açıklarında İHA şüphesi.

KAMUOYUNUN ENDİŞE ETMESİNİ GEREKTİRECEK OLUMSUZLUK YOK

Açıklamada, "Olayla ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapılmış olup, kamuoyunun endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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Düzce'de denizde İHA alarmı: Akçakoca açıklarında bulunan şüpheli cisim SAS ekiplerince kontrol altına alındı-4 Düzce'de denizde İHA alarmı: Akçakoca açıklarında bulunan şüpheli cisim SAS ekiplerince kontrol altına alındı-5 Düzce'de denizde İHA alarmı: Akçakoca açıklarında bulunan şüpheli cisim SAS ekiplerince kontrol altına alındı-6
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