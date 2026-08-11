Düzce'de denizde İHA alarmı: Akçakoca açıklarında bulunan şüpheli cisim SAS ekiplerince kontrol altına alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Çınar Plajı açıklarında denizde şüpheli bir cisim bulundu. İnsansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim, SAS personeli tarafından güvenlik tedbirleri alınarak emniyetli bölge olarak tahsis edilen alanda kontrol altına alındı. Düzce Valiliği, olayla ilgili inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.

AKÇAKOCA AÇIKLARINDA ŞÜPHELİ CİSİM İHBARI

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesi sahilinde insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cismin SAS personeli tarafından güvenlik tedbirleri alınarak, emniyetli bölge olarak tahsis edilen alanda kontrol altına alındığını bildirdi.