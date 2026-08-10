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İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına ortak operasyon! 9 organizatör ve 132 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda 9 organizatör ile 132 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanlığı, organizatörlerden 4'ünün tutuklandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini açıkladı.

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İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına ortak operasyon! 9 organizatör ve 132 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışmasında 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

9 ORGANİZATÖR YAKALANDI, 4'Ü TUTUKLANDI

Bakanlığın açıklamasına göre, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirtilen 9 kişi yakalandı.

İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına ortak operasyon! 9 organizatör ve 132 düzensiz göçmen yakalandı-2

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ise devam ettiği bildirildi. Operasyonda ayrıca yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştığı belirtilen 132 düzensiz göçmen yakalandı.

KARADAN JANDARMA, DENİZDEN SAHİL GÜVENLİK

Operasyon, İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığının ortak çalışmaları sonucu gerçekleştirildi.

İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına ortak operasyon! 9 organizatör ve 132 düzensiz göçmen yakalandı-3

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik kapsamlı arama ve tarama faaliyeti yürütüldü.

Video Oynatma İkonu 9 organizatör ve 132 düzensiz göçmen yakalandı

Çalışmalara Jandarma ekipleri karadan katılırken Sahil Güvenlik ekipleri de botlarla denizden destek verdi.

Arama ve tarama faaliyetlerinin ardından gerçekleştirilen operasyonla İçişleri Bakanlığının ifadesine göre İzmir ve Muğla'daki "göçmen kaçakçılığı ağları" ortaya çıkarıldı.

İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına ortak operasyon! 9 organizatör ve 132 düzensiz göçmen yakalandı-4

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yakalanan 132 düzensiz göçmen, işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı, yakalanan düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına ortak operasyon! 9 organizatör ve 132 düzensiz göçmen yakalandı-5

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı göç ile mücadele kapsamında; teknolojinin sağladığı tüm imkânlardan etkin şekilde yararlanarak, göçmen kaçakçılığını organize eden ve bu faaliyetlere aracılık eden kişilere yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakanlık ayrıca operasyonda görev alan Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri ile İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığını tebrik etti.

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İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına ortak operasyon! 9 organizatör ve 132 düzensiz göçmen yakalandı-7 İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına ortak operasyon! 9 organizatör ve 132 düzensiz göçmen yakalandı-8 İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına ortak operasyon! 9 organizatör ve 132 düzensiz göçmen yakalandı-9
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