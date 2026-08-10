BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı göç ile mücadele kapsamında; teknolojinin sağladığı tüm imkânlardan etkin şekilde yararlanarak, göçmen kaçakçılığını organize eden ve bu faaliyetlere aracılık eden kişilere yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakanlık ayrıca operasyonda görev alan Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri ile İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığını tebrik etti.

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