Çerçeve Yasa oylaması öncesi Yeni Parti'de derin kriz! Özel'den "kapalı" karar... Kimisi destekliyor kimisi "hayır" inadında
Terörün sona erdirilmesini hedefleyen 12 maddelik yasa teklifi TBMM gündemine gelirken Yeni Parti içindeki fikir ayrılıkları sözde “ana muhalefet partisini” kilitledi. Özgür Özel liderliğindeki parti yönetimi komisyonda evet oyu vermesine rağmen Genel Kurul için grup kararı almayarak milletvekillerini serbest bıraktı. Kimi vekiller yasaya evet oyu verilmesini savunurken kimi vekiller hayır oyu vereceğini deklare etti. Ekrem İmamoğlu ile Sezgin Tanrıkulu ekseninde yaşanan imza krizleri, fezlekeler, yolsuzluk davaları gölgesinde kalan Yeni Parti kabuk yönetimi “bölmek kolay politika üretmek zor” gerçeğiyle yüzleşti. Özel, oylama öncesi grup toplantısını kapalı gerçekleştirme kararı aldı.
Kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak adlandırılan, PKK unsurlarının silah bırakmasını hukuki zemine oturtmayı amaçlayan 12 maddelik kanun teklifi karşısında Yeni Parti hala net politika üretemedi. CHP'yi bölerek kurulan partide "ana muhalefetiz" söylemine rağmen Türkiye'nin en kilit gündemi karşısında net tavır alınamadı.
Terör prangasını söküp atmayı hedefleyen tarihi yasa teklifi hakkında topluma açık mesaj vermekten kaçınan parti yönetimi dışarıdan gelen tepkileri göğüsleyemedi.
KAPALI KAPILAR ARDINDA ROTA BELİRLEME ÇABASI
Parti içinde her kafadan bir ses çıkması üzerine Genel Başkan Özgür Özel, TBMM oylaması öncesi son dakika değişikliğine gitti.
Özel, Yeni Parti'nin haftalık grup toplantısını kapalı yapma kararı aldı.
Partinin karar mekanizmalarını kapalı kapılar ardına kilitlemesi dikkat çekti.
İMAMOĞLU GÖLGESİNDE İMZA ÇATLAĞI
Parti içerisinde kanun teklifinin hazırlık aşamasından itibaren ciddi imza krizi baş gösterdi.
Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu parti yönetiminin ortak imza vermeme kararına itiraz ederek teklifin desteklenmesi gerektiğini savundu.
Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ise yasaya hayır oyu vereceklerini ilan etti.
Muhalefet kulislerine yansıyan bilgilere göre tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu parti yönetimine teklife imza atılmaması yönünde doğrudan görüş iletti.
İmamoğlu'nun demokratikleşme başlığında kendi tutukluluk durumunun ele alınmasını istediği, CHP temsilcilerinin İmralı heyetlerinde yer almasına sıcak bakmadığı öğrenildi.
Milletvekilleriyle üç buçuk saat süren toplantı gerçekleştiren Özgür Özel, "Bu saatten sonra gidip teklife imza atma gibi bir niyetimiz yok." diyerek imza vermeyi reddetti.
TBMM'deki kapalı grup toplantısına girerken Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Milletvekillerimiz sorumluluklarıyla davranacaklar, herkes tabanına göre bakacak." dedi.
"SİLAH BIRAKMA DÜZENLEMESİ İÇİN EVET DEDİK"
YENİ Parti cephesindeki politika üretememe çelişkisi oylama süreçlerindeki tutarsızlıkla somutlaştı.
Yeni Parti TBMM Adalet Komisyonu görüşmelerinde AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol grubu ile birlikte evet oyu kullanıldı.
Çelişkili tutumu değerlendiren parti kaynakları, "Teklife sırf silah bırakma düzenlemesini kapsadığı için evet dedik." açıklamasını yaptı.
TBMM Genel Kurulu aşamasındaki nihai oylama için resmi grup kararı alınmayacağı duyuruldu.
Vatandaştan gelen "Aptal mısınız kardeşim?" şeklindeki sert eleştirileri kabul ettiklerini aktaran Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Biz barışın ve demokrasinin peşindeyiz." diye konuştu.
BÖLMEK KOLAY POLİTİKA ÜRETMEK ZOR
CHP'nin amorf ve politika üretemeyen mirasını devraldığı belirtilen Yeni Parti'nin Terörsüz Türkiye ve çerçeve yasa sürecindeki kararsız görüntüsünün temelinde bu yapısal yetersizliğin yattığı değerlendiriliyor.
"Ana muhalefet partisi" diye geçinen fakat ideolojik kimlik inşa edemeyen Yeni Parti kabuk yönetimi, ülkenin en yakıcı meselesinde aktör olmak yerine süreci izlemekle yetindiği yönünde eleştiriliyor.
Grup başkanvekillerinin komisyon aşamasında DEM Parti temsilcileriyle girdiği "Selahattin Demirtaş" polemikleri muhalefetin kendi içindeki söylem yarılmasını da ortaya çıkardı.
CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNU BİLE DAHİL ETTİLER
Adalet Komisyonu üyeleri Süleyman Bülbül, İsmail Atakan Ünver, Turan Taşkın Özer, Cumhur Uzun aracılığıyla 12 maddelik ek görüş hazırlandı.
Hazırlanan raporda anayasa değişikliği talepleri dikkat çekti.
Konuya ilişkin değerlendirme yapan komisyon üyeleri, "Süreç sadece terör örgütünün silah bırakması ve güvenlik bürokrasisi arasına sıkıştırılamaz." ifadelerini kullandı.
Ek görüş dosyasında AYM ile AİHM kararlarının eksiksiz uygulanması, Selahattin Demirtaş ile Gezi kalkışması tutuklularının serbest bırakılması talep edildi.
Terör gerekçesiyle görevden alınan belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması uygulamasına son verilmesi istendi.
TCK'daki "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun tamamen kaldırılması, dezenformasyon yasası ile örgüt propagandası düzenlemelerinin yeniden ele alınması, seçim yargısında YSK'nın yetkilerinin artırılması maddeleri dosyada yer aldı.