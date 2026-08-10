Çerçeve Yasa oylaması öncesi Yeni Parti'de derin kriz! Özel'den "kapalı" karar... Kimisi destekliyor kimisi "hayır" inadında

Vatandaştan gelen " Aptal mısınız kardeşim?" şeklindeki sert eleştirileri kabul ettiklerini aktaran Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " Biz barışın ve demokrasinin peşindeyiz." diye konuştu.

Çelişkili tutumu değerlendiren parti kaynakları, " Teklife sırf silah bırakma düzenlemesini kapsadığı için evet dedik ." açıklamasını yaptı.

Yeni Parti TBMM Adalet Komisyonu görüşmelerinde AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol grubu ile birlikte evet oyu kullanıldı.

BÖLMEK KOLAY POLİTİKA ÜRETMEK ZOR

CHP'nin amorf ve politika üretemeyen mirasını devraldığı belirtilen Yeni Parti'nin Terörsüz Türkiye ve çerçeve yasa sürecindeki kararsız görüntüsünün temelinde bu yapısal yetersizliğin yattığı değerlendiriliyor.

"Ana muhalefet partisi" diye geçinen fakat ideolojik kimlik inşa edemeyen Yeni Parti kabuk yönetimi, ülkenin en yakıcı meselesinde aktör olmak yerine süreci izlemekle yetindiği yönünde eleştiriliyor.

Grup başkanvekillerinin komisyon aşamasında DEM Parti temsilcileriyle girdiği "Selahattin Demirtaş" polemikleri muhalefetin kendi içindeki söylem yarılmasını da ortaya çıkardı.

Özgür Özel liderliğindeki yönetim kapalı grup toplantılarıyla süreci yönetmeye çalışırken Ekrem İmamoğlu ile Sezgin Tanrıkulu ekseninde imza krizleri patlak verdi.