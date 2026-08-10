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“Kanun teklifi kasıtlı olarak Sevr'in yıl dönümünde getirildi” iddiasına DMM'den resmi yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde kasıtlı olarak TBMM Genel Kuruluna getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. DMM, söz konusu iddiaların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığını bildirdi.

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“Kanun teklifi kasıtlı olarak Sevr'in yıl dönümünde getirildi” iddiasına DMM'den resmi yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya mecraları ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde TBMM Genel Kuruluna getirildiği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. DMM, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığını belirtti.

DMM'DEN SEVR ANTLAŞMASI İDDİALARINA YALANLAMA

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde TBMM Genel Kuruluna getirildiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı belirtildi.

DMM'den Sevr yıl dönümü iddiasına yanıt (Fotoğraflar: İHA)DMM'den Sevr yıl dönümü iddiasına yanıt (Fotoğraflar: İHA)

AÇIK BİR PROVOKASYONDUR

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazi Meclisimiz, Sevr dayatmasını yırtıp atan, Milli Mücadele'yi zafere ulaştıran birlik ve beraberliğimizin nişanesi, millet iradesinin tecelligahıdır. TBMM'nin çalışma takvimi de anayasal usuller ve yasama süreçleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu süreçlerin, art niyetli sembolik eşleştirmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, toplumun sarsılmaz bütünleşmesini ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyondur. Yüz yıl önce emperyalist dayatmalara karşı tek yürek olan aziz milletimiz, bugün de Terörsüz Türkiye hedefi etrafında kenetlenmiş, dayanışmasını her alanda pekiştirmeye kararlılıkla devam etmektedir. Söz konusu kanun teklifi iç cephemizin tahkim edilmesini, milli dayanışmamızın daha da perçinlenmesini amaçlayan tarihi bir adımdır.

Bin yıllık kardeşliğimizi, ortak geleceğimizi ve milli birlikteliğimizi hedef alan bu tür fitne odaklarına karşı vatandaşlarımızın hassas olması, asılsız iddialara itibar etmeyerek yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması büyük önem taşımaktadır."

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“Kanun teklifi kasıtlı olarak Sevr'in yıl dönümünde getirildi” iddiasına DMM'den resmi yanıt-3 “Kanun teklifi kasıtlı olarak Sevr'in yıl dönümünde getirildi” iddiasına DMM'den resmi yanıt-4 “Kanun teklifi kasıtlı olarak Sevr'in yıl dönümünde getirildi” iddiasına DMM'den resmi yanıt-5

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