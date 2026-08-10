“Kanun teklifi kasıtlı olarak Sevr'in yıl dönümünde getirildi” iddiasına DMM'den resmi yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya mecraları ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde TBMM Genel Kuruluna getirildiği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. DMM, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığını belirtti.

DMM'DEN SEVR ANTLAŞMASI İDDİALARINA YALANLAMA

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde TBMM Genel Kuruluna getirildiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı belirtildi.