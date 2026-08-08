28. Dönem milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.
"SİNCAN B TİPİ CEZAEVİNDE İSYAN ÇIKTI" İDDİASI SORUŞTURMALIK OLDU
Milletvekili Turhan Çömez'in soruşturmaya konu olan beyanında, "Adalet Bakanına sesleniyorum: Sincan B Tipi Cezaevinde komisyon toplantısından sonra isyan çıkmış, cezaevinin kapılarını kilitlemişler" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel