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28. Dönem milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.

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28. Dönem milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.

28. Dönem milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı-1

"SİNCAN B TİPİ CEZAEVİNDE İSYAN ÇIKTI" İDDİASI SORUŞTURMALIK OLDU

Milletvekili Turhan Çömez'in soruşturmaya konu olan beyanında, "Adalet Bakanına sesleniyorum: Sincan B Tipi Cezaevinde komisyon toplantısından sonra isyan çıkmış, cezaevinin kapılarını kilitlemişler" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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