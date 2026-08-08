Artvin'de insansız deniz aracı paniği! Kara yolu trafiğe kapandı: İnceleme sürüyor
Artvin’in Hopa ilçesinde insansız bir deniz aracı görüldüğü yönündeki ihbar üzerine ekipler alarma geçti. Sahil Güvenlik bölgede çalışma başlatırken, güvenlik gerekçesiyle Kemalpaşa-Hopa kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
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Artvin'in Hopa ilçesinde panik anları yaşandı. Hopa Limanı ile Esenkıyı mevkii açıklarında insansız deniz aracı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK TEDBİRİ ARTIRILDI
Aracın kıyıya yakın olduğunun değerlendirilmesi üzerine güvenlik tedbirleri artırıldı. Tedbir amacıyla Kemalpaşa-Hopa arasındaki uluslararası kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR
İnsansız deniz aracının niteliği, nereden geldiği ve bölgedeki güvenlik çalışmalarının sonucu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel