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Artvin'de insansız deniz aracı paniği! Kara yolu trafiğe kapandı: İnceleme sürüyor

Artvin’in Hopa ilçesinde insansız bir deniz aracı görüldüğü yönündeki ihbar üzerine ekipler alarma geçti. Sahil Güvenlik bölgede çalışma başlatırken, güvenlik gerekçesiyle Kemalpaşa-Hopa kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

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Artvin'de insansız deniz aracı paniği! Kara yolu trafiğe kapandı: İnceleme sürüyor

Artvin'in Hopa ilçesinde panik anları yaşandı. Hopa Limanı ile Esenkıyı mevkii açıklarında insansız deniz aracı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK TEDBİRİ ARTIRILDI

Aracın kıyıya yakın olduğunun değerlendirilmesi üzerine güvenlik tedbirleri artırıldı. Tedbir amacıyla Kemalpaşa-Hopa arasındaki uluslararası kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Artvin'de insansız deniz aracı paniği yaşandı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Artvin'de insansız deniz aracı paniği yaşandı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

İnsansız deniz aracının niteliği, nereden geldiği ve bölgedeki güvenlik çalışmalarının sonucu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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