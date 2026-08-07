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Elazığ'da yeni yuvalar yükseldi: "Bir evden daha fazlası"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ’ın Aksaray Mahallesi’nde tamamlanan deprem konutlarına ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlık paylaşıma, "Bir evden fazlası… Birliğimiz gibi sapasağlam, inancımız gibi güçlü" notunu düştü. İşte Elazığ'da yükselen sapasağlam yeni yuvalardan kareler...

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Elazığ'da yeni yuvalar yükseldi: "Bir evden daha fazlası"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde tamamlanan deprem konutlarına ait yeni görüntüleri paylaştı.

Elazığ'da yeni yuvalar yükseldi: "Bir evden daha fazlası"-2

Elazığ'da afetzede vatandaşların güvenli ve konforlu yuvalarına kavuşması amacıyla yürütülen konut projelerinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Aksaray Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni konutların son hali Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruldu.

Video Oynatma İkonu Bakanlıktan Elazığ paylaşımı: "Bir evden daha fazlası"

Çevre düzenlemeleri ve modern mimarisiyle dikkat çeken konutlar için Bakanlık, "Bir evden fazlası… Birliğimiz gibi sapasağlam, inancımız gibi güçlü. Aksaray Mahallesi, Elazığ" notunu düşerek bölgedeki ihya ve inşa çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

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