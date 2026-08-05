38 yıllık askeri kariyer! Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kimdir?
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Yaklaşık 38 yıllık askeri kariyeri boyunca kritik komutanlıklarda görev yapan Dalkıran, NATO görevlerinden uluslararası eğitimlere uzanan tecrübesiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni komutanı oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
BALIKESİR'DEN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA
16 Nisan 1966'da Balıkesir'de dünyaya gelen Rafet Dalkıran, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1984 yılında Hava Harp Okuluna giren Dalkıran, 1988 yılında teğmen rütbesiyle mezun olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarında görevine başladı.
2'nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'nda pilotaj eğitimini, 3'üncü Ana Jet Üs ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarında Uçuş ve Harbe Hazırlık Eğitimini tamamlamasını müteakip 1991 yılında 8'inci Ana Jet Üs 182'inci Filo Komutanlığına Kol Uçucusu olarak atanmış ve 1995 yılına kadar bu görevi icra etmiştir. 1995-1999 yılları arasında 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 162'nci Filo Komutanlığında F-16 Uçuş Öğretmeni ve Program Subayı olarak görev yapmıştır. 1999 yılında katıldığı Hava Harp Akademisinden 2001 yılında mezun olmuş ve Hava Kuvvetleri Karargâhı Eğitim Daire Başkanlığına Muharip Jet Birlikleri Eğitim Subayı olarak atanarak 2005 yılına kadar bu görevde kalmıştır.
2002 yılında Mississippi/ABD'de İnsan Gücü Yönetimi Kursu'nu (Manpower Management Course) tamamlamış, müteakiben Bosna-Hersek'te bulunan NATO'ya bağlı SFOR (Stabilization Force-İstikrar Gücü) Karargâhında altı ay süreliğine görev yapmıştır.
2003-2004 yılları arasında Güney Kore Cumhuriyeti Hannam Üniversitesinde Korece eğitimini tamamladıktan sonra Güney Kore Hava Harp Akademisinde eğitim görmüştür.
2005-2007 yılları arasında 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 161'inci Filo Komutanlığında Harekât Subayı ve Filo Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılında atandığı Tel-Aviv Askerî Ataşeliği Hava Ataşesi görevini 3 yıl süre ile icra etmiştir.
2010-2012 yılları arasında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında sırasıyla Değerlendirme ve Denetleme Başkanı ve Harekât Komutanlığı görevlerini yapmıştır. 2012 yılı atamaları ile CAOC-6 Harekat Direktörlüğü görevine, 2013 yılı atamaları ile 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanı görevine atanmış, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığının kurulmasıyla birlikte 05 Ağustos 2014 tarihinden itibaren aynı görevi üstlenmiştir.
2015 yılı Yüksek Askerî Şura Kararları ile tuğgeneral rütbesine terfi eden Hava Orgeneral Rafet DALKIRAN; 2015-2016 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanı, 2016-2017 yılları arasında 5'inci Ana Jet Üs Komutanı ve 2017-2018 yılları arasında MSÜ Hava Harp Okulu Komutanı olarak görev yapmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihinde tümgeneralliğe terfi ederek, 2018-2021 yılları arasında 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı görevini icra etmiştir. 2021 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etmiş, bir yıl süre ile Genelkurmay İstihbarat Başkanı ve 2022-2025 yılları arasında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı görevlerini üstlenmiştir. 2025 yılı Yüksek Askerî Şura Kararları ile orgeneral rütbesine terfi ederek 13 Ağustos 2025 tarihli General Atamaları ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak atanmıştır.
2026 Yılı Yüksek Askerî Şûra Kararları ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.
Hava Orgeneral Rafet DALKIRAN, Özlem DALKIRAN Hanımefendi ile evli olup iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Korece bilmektedir.
4 BİN SAATE YAKIN UÇUŞ TECRÜBESİ
Meslek hayatı boyunca F-16 başta olmak üzere F-104, F-5, T-38, T-37, T-33, CN-235, AS-532, T-41, KT-1T, UH-1H ve T-70 gibi çok sayıda hava platformunda görev yapan Orgeneral Dalkıran'ın toplam jet uçuşu 3 bin 134 saat 20 dakika, pervaneli uçuşu ise 718 saat 20 dakika olarak kayıtlara geçti.
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MADALYA, TAKDİR VE TALTİF ROZETLERİ
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