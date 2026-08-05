38 yıllık askeri kariyer! Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

2010-2012 yılları arasında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında sırasıyla Değerlendirme ve Denetleme Başkanı ve Harekât Komutanlığı görevlerini yapmıştır. 2012 yılı atamaları ile CAOC-6 Harekat Direktörlüğü görevine, 2013 yılı atamaları ile 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanı görevine atanmış, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığının kurulmasıyla birlikte 05 Ağustos 2014 tarihinden itibaren aynı görevi üstlenmiştir.

2'nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'nda pilotaj eğitimini, 3'üncü Ana Jet Üs ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarında Uçuş ve Harbe Hazırlık Eğitimini tamamlamasını müteakip 1991 yılında 8'inci Ana Jet Üs 182'inci Filo Komutanlığına Kol Uçucusu olarak atanmış ve 1995 yılına kadar bu görevi icra etmiştir. 1995-1999 yılları arasında 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 162'nci Filo Komutanlığında F-16 Uçuş Öğretmeni ve Program Subayı olarak görev yapmıştır. 1999 yılında katıldığı Hava Harp Akademisinden 2001 yılında mezun olmuş ve Hava Kuvvetleri Karargâhı Eğitim Daire Başkanlığına Muharip Jet Birlikleri Eğitim Subayı olarak atanarak 2005 yılına kadar bu görevde kalmıştır.

2015 yılı Yüksek Askerî Şura Kararları ile tuğgeneral rütbesine terfi eden Hava Orgeneral Rafet DALKIRAN; 2015-2016 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanı, 2016-2017 yılları arasında 5'inci Ana Jet Üs Komutanı ve 2017-2018 yılları arasında MSÜ Hava Harp Okulu Komutanı olarak görev yapmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihinde tümgeneralliğe terfi ederek, 2018-2021 yılları arasında 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı görevini icra etmiştir. 2021 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etmiş, bir yıl süre ile Genelkurmay İstihbarat Başkanı ve 2022-2025 yılları arasında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı görevlerini üstlenmiştir. 2025 yılı Yüksek Askerî Şura Kararları ile orgeneral rütbesine terfi ederek 13 Ağustos 2025 tarihli General Atamaları ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak atanmıştır.

2026 Yılı Yüksek Askerî Şûra Kararları ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

Hava Orgeneral Rafet DALKIRAN, Özlem DALKIRAN Hanımefendi ile evli olup iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Korece bilmektedir.

4 BİN SAATE YAKIN UÇUŞ TECRÜBESİ

Meslek hayatı boyunca F-16 başta olmak üzere F-104, F-5, T-38, T-37, T-33, CN-235, AS-532, T-41, KT-1T, UH-1H ve T-70 gibi çok sayıda hava platformunda görev yapan Orgeneral Dalkıran'ın toplam jet uçuşu 3 bin 134 saat 20 dakika, pervaneli uçuşu ise 718 saat 20 dakika olarak kayıtlara geçti.

Uçtuğu Uçak Tipleri / Uçuş Saatleri F-162177:40 T-41190:30 CN-235195:15 AS-53226:25 T-33148:35 T-37119:40 F-554:30 F-104587:15 T-3416:30 KT-1T109:40 UH-1H43:15 T-3846:05 SF-260D130:55 T-705:50 CIT-VII00:35 b. Toplam Uçuş Saati: Toplam jet uçuşu 3134:20 Toplam pervaneli uçuşu 718:20

HİZMET SAFAHATİ:

1988 - 1989

2'nci Ana Jet Üs/Uçş.Eğt.Mrk.K.lığı Plt.Ad. / İzmir

1989 - 1990

3'üncü Ana Jet Üs 133'üncü Jet Fl.K.lığı Emrine / Konya

1990 - 1991

9'uncu Ana Jet Üs 193'üncü Jet Fl.K.lığı Emrine / Balıkesir

1991 - 1994

8'inci Ana Jet Üs 182'nci Jet Fl. 1'inci Kol K. Kol Uçc. / Diyarbakır

1994 - 1994

8'inci Ana Jet Üs Hrk.K.lığı K. Emrine / Diyarbakır

1994 - 1995

8'inci Ana Jet Üs 181'inci Jet Fl. 2'nci Kol K. Kol Uçc. / Diyarbakır

1995 - 1995

6'ncı Ana Jet Üs 162'nci Jet Fl. 2'nci Kol K. Kol Uçc. / Bandırma

1995 - 1999

6'ncı Ana Jet Üs 162'nci Jet Fl.K. Eğt.Sb. Prog.Sb. / Bandırma

1999 - 2001

Hv.Hrp.Ak.K. Öğt.Bşk. Ögc.Sb. / İstanbul

2001 - 2002

Eğt.D.Bşk. Uçs.Eğt.Ş.Md. Muhp. Jet Eğt.Brl.Eğt.Sb. / Ankara

2002 - 2003

Eğt.D.BşK. Uçs.Eğt.Ş.Md. Muhp.Brl.Eğt.Sb. / Ankara

2003 - 2005

Eğt.D.BşK. Uçs.Eğt.Ş.Md. Emrine / Ankara

2005 - 2005

6'ncı Ana Jet Üs Hrk.K. 161'nci Jet Fl.K. Hrk.Sb. / Bandırma

2005 - 2007

6'ncı Ana Jet Üs Hrk.K. 161'nci Jet Fl.K. / Bandırma

2007 - 2007

6'ncı Ana Jet Üs K. Emrine / Bandırma

2007 - 2010

TSK As.Atş. Tel-Aviv As.Atş. Hv.Atş. / İsrail - Tel Aviv

2010 - 2011

8'inci Ana Jet Üs Değ.ve Dent.Bşk. / Diyarbakır

2011 - 2012

8'inci Ana Jet Üs Hrk.K. / Diyarbakır

2012 - 2013

1'inci Hv.Kv.K.lığı K. Emrine / Eskişehir

2013 - 2014

1'inci Hv.Kv.K.lığı Değ.ve Dent.Bşk. / Eskişehir

2014 - 2015

Muh.Hv.Kv.ve Hv.Fz.Svn.K.lığı Değ.ve Dent.Bşk. / Eskişehir

2015 - 2016

Gnkur.İsth.Pl.ve Koor.D.Bşk. / Ankara

2016 - 2017

5'inci Ana Jet Üs K. / Merzifon

2017 - 2018

MSÜ Hv.Harp Okl.K. / İstanbul

2018 - 2021

2'nci Ana Jet Üs K. / İzmir

2021 - 2022

Gnkur.İsth.Bşk / Ankara

2022 - 2025

Hv.K.Kur.Bşk. / Ankara

2025 - Halen

Muh.Hv.Kv.K. / Eskişehir

MADALYA, TAKDİR VE TALTİF ROZETLERİ

Madalyalar:

23.09.2002

NATO Madalyası

20.03.2003

NATO Madalyası

25.10.2013

NATO Madalyası

18.11.2025

Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası

b. Takdir ve Taltif Rozetleri:

11.11.1991

Harekât Şerit Rozeti

25.12.1993

Atış Şerit Rozeti

29.03.1994

Harekât Şerit Rozeti

17.07.1995

Harekât Şerit Rozeti

03.04.1996

Harekât Şerit Rozeti

11.06.1996

Üstün Hizmet Ödülü

23.12.1997

Kıdemli Pilot Brövesi

01.07.1999

Eğitim ve Öğretim Başarı Şerit Rozeti

29.03.2005

Muharebe Harekât Şerit Rozeti

29.07.2005

Komutan Pilot Brövesi

22.12.2006

Kıta Komutanlığı Brövesi

17.12.2007

Üstün Birlik Yetiştirme Şerit Rozeti

28.11.2008

Yurt Dışı Geçici Görev Şerit Rozeti

14.06.2010

Üstün Hizmet Ödülü

23.12.2010

Yurt Dışı Sürekli Görev Şerit Rozeti

14.04.2011

Meslekî İhtisas Şerit Rozeti

18.11.2011

İdarî ve Lojistik Hizmet Şerit Rozeti

23.07.2012

Harekât Şerit Rozeti

11.10.2012

İç Güvenlik Hizmet Şerit Rozeti

01.11.2017

Kıta Komutanlığı Brövesi

11.11.2020

İdarî ve Lojistik Hizmet Şerit Rozeti

13.02.2023

Kıta Komutanlığı Brövesi

13.10.2023

İdarî ve Lojistik Hizmet Şerit Rozeti

07.10.2024

Karargâh Görev Şerit Rozeti

19.08.2025

Komutanlık Şerit Rozeti

TERFİ TARİHLERİ:

Teğmen

30.08.1988

Üsteğmen

30.08.1991

Yüzbaşı

30.08.1997

Binbaşı

30.08.2001

Yarbay

30.08.2006

Albay

30.08.2009

Tuğgeneral

30.08.2015

Tümgeneral

30.08.2018

Korgeneral

30.08.2021

Orgeneral

30.08.2025