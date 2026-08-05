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38 yıllık askeri kariyer! Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Yaklaşık 38 yıllık askeri kariyeri boyunca kritik komutanlıklarda görev yapan Dalkıran, NATO görevlerinden uluslararası eğitimlere uzanan tecrübesiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni komutanı oldu.

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38 yıllık askeri kariyer! Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

BALIKESİR'DEN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

16 Nisan 1966'da Balıkesir'de dünyaya gelen Rafet Dalkıran, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1984 yılında Hava Harp Okuluna giren Dalkıran, 1988 yılında teğmen rütbesiyle mezun olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarında görevine başladı.

38 yıllık askeri kariyer! Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kimdir?-2

2'nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'nda pilotaj eğitimini, 3'üncü Ana Jet Üs ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarında Uçuş ve Harbe Hazırlık Eğitimini tamamlamasını müteakip 1991 yılında 8'inci Ana Jet Üs 182'inci Filo Komutanlığına Kol Uçucusu olarak atanmış ve 1995 yılına kadar bu görevi icra etmiştir. 1995-1999 yılları arasında 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 162'nci Filo Komutanlığında F-16 Uçuş Öğretmeni ve Program Subayı olarak görev yapmıştır. 1999 yılında katıldığı Hava Harp Akademisinden 2001 yılında mezun olmuş ve Hava Kuvvetleri Karargâhı Eğitim Daire Başkanlığına Muharip Jet Birlikleri Eğitim Subayı olarak atanarak 2005 yılına kadar bu görevde kalmıştır.

2002 yılında Mississippi/ABD'de İnsan Gücü Yönetimi Kursu'nu (Manpower Management Course) tamamlamış, müteakiben Bosna-Hersek'te bulunan NATO'ya bağlı SFOR (Stabilization Force-İstikrar Gücü) Karargâhında altı ay süreliğine görev yapmıştır.

2003-2004 yılları arasında Güney Kore Cumhuriyeti Hannam Üniversitesinde Korece eğitimini tamamladıktan sonra Güney Kore Hava Harp Akademisinde eğitim görmüştür.

2005-2007 yılları arasında 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 161'inci Filo Komutanlığında Harekât Subayı ve Filo Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılında atandığı Tel-Aviv Askerî Ataşeliği Hava Ataşesi görevini 3 yıl süre ile icra etmiştir.

2010-2012 yılları arasında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında sırasıyla Değerlendirme ve Denetleme Başkanı ve Harekât Komutanlığı görevlerini yapmıştır. 2012 yılı atamaları ile CAOC-6 Harekat Direktörlüğü görevine, 2013 yılı atamaları ile 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanı görevine atanmış, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığının kurulmasıyla birlikte 05 Ağustos 2014 tarihinden itibaren aynı görevi üstlenmiştir.

38 yıllık askeri kariyer! Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kimdir?-3

2015 yılı Yüksek Askerî Şura Kararları ile tuğgeneral rütbesine terfi eden Hava Orgeneral Rafet DALKIRAN; 2015-2016 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanı, 2016-2017 yılları arasında 5'inci Ana Jet Üs Komutanı ve 2017-2018 yılları arasında MSÜ Hava Harp Okulu Komutanı olarak görev yapmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihinde tümgeneralliğe terfi ederek, 2018-2021 yılları arasında 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı görevini icra etmiştir. 2021 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etmiş, bir yıl süre ile Genelkurmay İstihbarat Başkanı ve 2022-2025 yılları arasında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı görevlerini üstlenmiştir. 2025 yılı Yüksek Askerî Şura Kararları ile orgeneral rütbesine terfi ederek 13 Ağustos 2025 tarihli General Atamaları ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak atanmıştır.

2026 Yılı Yüksek Askerî Şûra Kararları ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

Hava Orgeneral Rafet DALKIRAN, Özlem DALKIRAN Hanımefendi ile evli olup iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Korece bilmektedir.

4 BİN SAATE YAKIN UÇUŞ TECRÜBESİ

Meslek hayatı boyunca F-16 başta olmak üzere F-104, F-5, T-38, T-37, T-33, CN-235, AS-532, T-41, KT-1T, UH-1H ve T-70 gibi çok sayıda hava platformunda görev yapan Orgeneral Dalkıran'ın toplam jet uçuşu 3 bin 134 saat 20 dakika, pervaneli uçuşu ise 718 saat 20 dakika olarak kayıtlara geçti.

Uçtuğu Uçak Tipleri / Uçuş Saatleri
F-162177:40
T-41190:30
CN-235195:15
AS-53226:25
T-33148:35
T-37119:40
F-554:30
F-104587:15
T-3416:30
KT-1T109:40
UH-1H43:15
T-3846:05
SF-260D130:55
T-705:50
CIT-VII00:35
b. Toplam Uçuş Saati:
Toplam jet uçuşu
3134:20
Toplam pervaneli uçuşu
718:20

HİZMET SAFAHATİ:

1988 - 1989
2'nci Ana Jet Üs/Uçş.Eğt.Mrk.K.lığı Plt.Ad. / İzmir
1989 - 1990
3'üncü Ana Jet Üs 133'üncü Jet Fl.K.lığı Emrine / Konya
1990 - 1991
9'uncu Ana Jet Üs 193'üncü Jet Fl.K.lığı Emrine / Balıkesir
1991 - 1994
8'inci Ana Jet Üs 182'nci Jet Fl. 1'inci Kol K. Kol Uçc. / Diyarbakır
1994 - 1994
8'inci Ana Jet Üs Hrk.K.lığı K. Emrine / Diyarbakır
1994 - 1995
8'inci Ana Jet Üs 181'inci Jet Fl. 2'nci Kol K. Kol Uçc. / Diyarbakır
1995 - 1995
6'ncı Ana Jet Üs 162'nci Jet Fl. 2'nci Kol K. Kol Uçc. / Bandırma
1995 - 1999
6'ncı Ana Jet Üs 162'nci Jet Fl.K. Eğt.Sb. Prog.Sb. / Bandırma
1999 - 2001
Hv.Hrp.Ak.K. Öğt.Bşk. Ögc.Sb. / İstanbul
2001 - 2002
Eğt.D.Bşk. Uçs.Eğt.Ş.Md. Muhp. Jet Eğt.Brl.Eğt.Sb. / Ankara
2002 - 2003
Eğt.D.BşK. Uçs.Eğt.Ş.Md. Muhp.Brl.Eğt.Sb. / Ankara
2003 - 2005
Eğt.D.BşK. Uçs.Eğt.Ş.Md. Emrine / Ankara
2005 - 2005
6'ncı Ana Jet Üs Hrk.K. 161'nci Jet Fl.K. Hrk.Sb. / Bandırma
2005 - 2007
6'ncı Ana Jet Üs Hrk.K. 161'nci Jet Fl.K. / Bandırma
2007 - 2007
6'ncı Ana Jet Üs K. Emrine / Bandırma
2007 - 2010
TSK As.Atş. Tel-Aviv As.Atş. Hv.Atş. / İsrail - Tel Aviv
2010 - 2011
8'inci Ana Jet Üs Değ.ve Dent.Bşk. / Diyarbakır
2011 - 2012
8'inci Ana Jet Üs Hrk.K. / Diyarbakır
2012 - 2013
1'inci Hv.Kv.K.lığı K. Emrine / Eskişehir
2013 - 2014
1'inci Hv.Kv.K.lığı Değ.ve Dent.Bşk. / Eskişehir
2014 - 2015
Muh.Hv.Kv.ve Hv.Fz.Svn.K.lığı Değ.ve Dent.Bşk. / Eskişehir
2015 - 2016
Gnkur.İsth.Pl.ve Koor.D.Bşk. / Ankara
2016 - 2017
5'inci Ana Jet Üs K. / Merzifon
2017 - 2018
MSÜ Hv.Harp Okl.K. / İstanbul
2018 - 2021
2'nci Ana Jet Üs K. / İzmir
2021 - 2022
Gnkur.İsth.Bşk / Ankara
2022 - 2025
Hv.K.Kur.Bşk. / Ankara
2025 - Halen
Muh.Hv.Kv.K. / Eskişehir

MADALYA, TAKDİR VE TALTİF ROZETLERİ

  1. Madalyalar:
23.09.2002
NATO Madalyası
20.03.2003
NATO Madalyası
25.10.2013
NATO Madalyası
18.11.2025
Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası

b.        Takdir ve Taltif Rozetleri:

11.11.1991
Harekât Şerit Rozeti
25.12.1993
Atış Şerit Rozeti
29.03.1994
Harekât Şerit Rozeti
17.07.1995
Harekât Şerit Rozeti
03.04.1996
Harekât Şerit Rozeti
11.06.1996
Üstün Hizmet Ödülü
23.12.1997
Kıdemli Pilot Brövesi
01.07.1999
Eğitim ve Öğretim Başarı Şerit Rozeti
29.03.2005
Muharebe Harekât Şerit Rozeti
29.07.2005
Komutan Pilot Brövesi
22.12.2006
Kıta Komutanlığı Brövesi
17.12.2007
Üstün Birlik Yetiştirme Şerit Rozeti
28.11.2008
Yurt Dışı Geçici Görev Şerit Rozeti
14.06.2010
Üstün Hizmet Ödülü
23.12.2010
Yurt Dışı Sürekli Görev Şerit Rozeti
14.04.2011
Meslekî İhtisas Şerit Rozeti
18.11.2011
İdarî ve Lojistik Hizmet Şerit Rozeti
23.07.2012
Harekât Şerit Rozeti
11.10.2012
İç Güvenlik Hizmet Şerit Rozeti
01.11.2017
Kıta Komutanlığı Brövesi
11.11.2020
İdarî ve Lojistik Hizmet Şerit Rozeti
13.02.2023
Kıta Komutanlığı Brövesi
13.10.2023
İdarî ve Lojistik Hizmet Şerit Rozeti
07.10.2024
Karargâh Görev Şerit Rozeti
19.08.2025
Komutanlık Şerit Rozeti

TERFİ TARİHLERİ:

Teğmen
30.08.1988
Üsteğmen
30.08.1991
Yüzbaşı
30.08.1997
Binbaşı
30.08.2001
Yarbay
30.08.2006
Albay
30.08.2009
Tuğgeneral
30.08.2015
Tümgeneral
30.08.2018
Korgeneral
30.08.2021
Orgeneral
30.08.2025

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