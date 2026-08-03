CHP'de Truva alarmı! Kongre öncesi ihraç ve değişim hazırlığı
CHP yönetimi, eylül kongreleri öncesi “Yeni Parti” lehine çalışan “Truva Atları”nı temizlemek için düğmeye bastı. Özel’in, CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter vurmayı planlayan parti yönetimi, ilçe başkanlıklarında da değişikliğe gidecek.
CHP-Yeni Parti hattında gerilim son sürat devam ederken, iki partide de gözler bir yandan kongreler takvimine çevrildi.
Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirmek için parti içerisinde bıraktığı isimleri "Truva atları" olarak tanımlayan partili kurmaylar, eylül ayında başlatılacak olan kongre takviminde bu paralel ekibe hiçbir fırsat verilmeyeceğini vurguluyor.
GÖVDE GÖSTERİSİ
Şu ana kadar görevden alınan ya da Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçiş yapan il başkanlarının ardından, boşalan il başkanlıklarına yeni hızla atamalar yapılıyor.
Bu hafta içerisinde boşta olan 8 il başkanlığına daha son atamaların yapılması ve ardından 81 il başkanıyla Genel Merkezde kritik bir toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor.
İl başkanları sonrası belediye başkanlarıyla da toplantı planlanıyor. Bu buluşmalarla kamuoyuna "parti içi birlikbütünlük görüntüsü" verilecek.
SIRA İLÇELERDE
İl başkanlıklarındaki sürecin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanlıklarına gelecek. Genel Merkez, il başkanlarıyla koordineli şekilde ilçe başkanlıklarında da değişikliklere giderek kongre öncesi disiplinsiz görüntüyü kökten çözecek.
Yeni Parti'ye çalışıp CHP'de disiplini bozanlar gerekli görülmesi halinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek. Ağustos ayında ilçe başkanlıklarındaki değişimlere odaklanılacak.
PLAN SUYA DÜŞTÜ
Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirmek için parti içinde bıraktığı Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi eski PM üyelerinin de kongre takvimi öncesi disipline sevk edilmeleri ve ihraç edilmeleri bekleniyor.
Son MYK sonrası net ifadeler kullanan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Hem bir partinin içinde olup hem de başka bir parti lehine çalışamazsınız. Bu ahlaki bir meselesidir. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup başka parti için çalışan arkadaşlarımız için disiplin süreci işleteceğiz" bilgisini paylaşmıştı.
Haber: Murathan Yıldırım