CHP'de Truva alarmı! Kongre öncesi ihraç ve değişim hazırlığı

PLAN SUYA DÜŞTÜ

Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirmek için parti içinde bıraktığı Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi eski PM üyelerinin de kongre takvimi öncesi disipline sevk edilmeleri ve ihraç edilmeleri bekleniyor.

Son MYK sonrası net ifadeler kullanan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Hem bir partinin içinde olup hem de başka bir parti lehine çalışamazsınız. Bu ahlaki bir meselesidir. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup başka parti için çalışan arkadaşlarımız için disiplin süreci işleteceğiz" bilgisini paylaşmıştı.

Haber: Murathan Yıldırım

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