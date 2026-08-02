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Uçakta rahatsızlanan yolcuya Bakan Kemal Memişoğlu'ndan müdahale

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan kadın yolcuya müdahale edilmesi için harekete geçti. Bakan Memişoğlu'nun yönlendirmesiyle ekibi ilk muayeneyi yaparak yolcuya müdahalede bulundu.

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Uçakta rahatsızlanan yolcuya Bakan Kemal Memişoğlu'ndan müdahale

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan kadın yolcuya müdahale edilmesi için beraberindeki heyetle birlikte harekete geçti.

Kabin ekibinin yardım çağrısının ardından yolcunun yanına giden Bakan Memişoğlu, sağlık durumunu yakından takip etti.

Uçakta rahatsızlanan yolcuya Bakan Kemal Memişoğlu'ndan müdahale-2

Uçuş sırasında aniden fenalaşan kadın yolcu için kabin ekibi destek istedi. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Memişoğlu, heyetiyle birlikte yolcunun bulunduğu bölüme geçerek müdahaleyi koordine etti.

Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yolcunun ilk muayenesini gerçekleştirdi. Demirkol, steteskop ve tansiyon aletiyle yaptığı kontrolde yolcunun tansiyonunu ölçtü.

Uçakta rahatsızlanan yolcuya Bakan Kemal Memişoğlu'ndan müdahale-3

YOLCUYU TESELLİ ETTİ

Olay sırasında kadın yolcunun yanından ayrılmayan Bakan Memişoğlu, "Geçmiş olsun" diyerek yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Görüntülere de yansıyan müdahalede, yolcunun sağlık durumu ekip tarafından anbean takip edildi.

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