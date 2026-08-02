Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Meclis'e gelecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ile gazilerin haklarını yeniden düzenleyen kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulacağını açıkladı. Göktaş, iki yıllık hazırlık sürecinin ardından tamamlanan teklifin kısa sürede Meclis gündemine alınmasını beklediklerini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Aytepe Diriliş Kampı'nda düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya geldi. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, şehit yakınları ile gazilerin haklarına yönelik hazırlanan kanun teklifine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Göktaş, teklif üzerindeki çalışmaların tamamlandığını belirterek, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisinin ortak hazırladığı düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacağını ifade etti. Teklifin yine bu hafta Meclis gündeminde görüşülmesini beklediklerini dile getiren Göktaş, düzenlemenin şehit aileleri ve gaziler için hayırlı olmasını temenni etti.
İKİ YILLIK HAZIRLIK SÜRECİ
Bakan Göktaş, düzenlemenin son iki yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen istişareler sonucunda hazırlandığını söyledi. Çalışma kapsamında çok sayıda kurumun görüşlerinin alındığını belirten Göktaş, teklifin kapsamlı bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu kaydetti.
ER GAZİLERİ VE ŞEHİT AİLELERİNİ KAPSIYOR
Hazırlanan teklifin, şehitlerin anne ve babaları ile er gazileri başta olmak üzere farklı grupların taleplerini içerdiğini aktaran Göktaş, özlük haklarına yönelik düzenlemelerin de teklif kapsamında yer aldığını ifade etti. Düzenlemenin yalnızca belirli bir kesimi değil, ilgili tüm grupları kapsayan geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu vurguladı.
"MÜJDE NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA"
Şehit yakınları ve gazilerin milletin emaneti olduğunu belirten Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda bu kesimlere yönelik birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi. Yeni teklifin de bu çalışmaların devamı niteliğinde olduğunu belirten Göktaş, "Bütün şehit ailelerimize gerçekten müjde niteliğinde bir çalışma çıkacak ortaya." ifadelerini kullandı.
Program kapsamında gençlerle de bir araya gelen Göktaş, dijitalleşen dünyada vicdan ve adalet duygusunun önemine dikkat çekerek, gençlere hak ihlalleri karşısında seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu. Programın sonunda gençlerin sorularını yanıtlayan Göktaş, kamp alanında ok atma etkinliğine de katıldı.