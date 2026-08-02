Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Meclis'e gelecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Aytepe Diriliş Kampı'nda düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya geldi. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, şehit yakınları ile gazilerin haklarına yönelik hazırlanan kanun teklifine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Aytepe Diriliş Kampı'nda üçüncüsü düzenlenen ʺİnsan Hakları Eğitim Kampıʺnda gençlerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, basın mensuplarına açıklama yaptı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Göktaş, teklif üzerindeki çalışmaların tamamlandığını belirterek, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisinin ortak hazırladığı düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacağını ifade etti. Teklifin yine bu hafta Meclis gündeminde görüşülmesini beklediklerini dile getiren Göktaş, düzenlemenin şehit aileleri ve gaziler için hayırlı olmasını temenni etti.

İKİ YILLIK HAZIRLIK SÜRECİ

Bakan Göktaş, düzenlemenin son iki yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen istişareler sonucunda hazırlandığını söyledi. Çalışma kapsamında çok sayıda kurumun görüşlerinin alındığını belirten Göktaş, teklifin kapsamlı bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu kaydetti.