CHP'li belediye İzmir'i kaderine terk etti! Alsancak çamura battı: Yıllardır süregelen vurdumduymazlığa vatandaştan isyan

Paylaşıma gelen tepkiler, CHP belediyeciliğinin kenti getirdiği noktayı açıkça gösteriyor. Bir vatandaşın "Kendinize bu rezilliği yakıştırmasaydınız, 10 yıllardır sizleri bu rezillik ve pislik içerisinde yaşatan zihniyete oy vermezdiniz. İzmirliler maalesef bu rezilliği kendileri seçiyorlar. Umarım bir yerde uyanırlar" sözleri, kentin kaderine terk edilişine sitem ederken, bir başkası durumu şu sözlerle özetliyor: "İzmir koca bir köy..."

Çöp dağları, ödenmeyen maaşlar, grevler ve bitmeyen altyapı sorunlarıyla boğuşan kentte Alsancak gibi merkezi bir noktanın taş ve toprak içinde kalması, sosyal medyada da büyük patlamaya yol açtı.

Bir başka tepkide ise "Leş gibi yer zaten, her türlü pislik dönüyor, ne bekliyorlar ki?" denilerek CHP'li yönetimin vurdumduymazlığı eleştirildi.

"HALK TAM OLARAK NEYE OY VERİYOR, ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Yerel yönetimin vizyonsuzluğu yüzünden temel belediyecilik hizmetlerinden bile mahrum kalan kentin bu hali, ideolojik körlüğü de yeniden tartışmaya açtı.

Tepkisini dile getiren bir İzmirli, "İzmir'i de anlayamadım bir türlü. Bunca sene elinde bulunduran parti hep kazanıyor ve tüm hizmet sorunlarında 1. çıkıyor. İzmir; haberler ile maaş ödememe, grev, çöp toplamama, yol yapmama... Halk tam olarak neye oy veriyor anlamış değilim" derken, bir diğeri sorunun özüne dikkat çekti: "Bu ışıltılı hayatı İzmir halkı seçiyor, konu AK Parti - CHP değil. Konu İzmir halkını enayi yerine koyan zihniyet. Bırakın bu klişe fikirleri, kim çalışırsa o gelecek. Ben CHP'li değilim ama İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'na oy verdim, ikinci seçimde vermedim. Bu kadar net."