CHP'li belediye İzmir'i kaderine terk etti! Alsancak çamura battı: Yıllardır süregelen vurdumduymazlığa vatandaştan isyan
İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak’ta ana cadde üzerinde yürütülen altyapı çalışmaları sonrasında yollarda bırakılan moloz ve toprak birikintileri, yağışla birlikte caddeyi çamur batağına çevirdi. Çevre esnafı ve yayaların ulaşımını olumsuz etkileyen, herhangi bir uyarı levhası ya da geçiş tedbiri alınmayan yol manzarasına tepki gösteren vatandaşlar, yaşanan vurdumduymazlığı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak'ta çekilen son görüntüler, kentin içine düşürüldüğü acınası hali bir kez daha gözler önüne serdi.
Kent merkezindeki ana cadde üzerinde altyapı veya yol çalışması adı altında bırakılan molozlar, yollara saçılan taşlar, toprak birikintileri ve çamur deryası yüzünden cadde adeta şantiye alanına döndü.CHP'li belediye İzmir'i kaderine terk etti: Alsancak çamur bataklığı!
Su birikintileri ve çamur yüzünden vatandaşlar yolda yürüyecek ayak basacak yer bulamazken, araçlar ve yayalar çamur batağında ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Kentin en prestijli caddesinde yaşanan bu rezaleti cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaşın, "Alsancak'a hiç yakışmayan görüntüler…" sözleriyle dile getirdiği tepki, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kronikleşen vurdumduymazlığının ve kentin kaderine terk edilişinin açık bir özeti oldu.
Ne doğru düzgün bir uyarı levhasının ne de yayaların geçişini sağlayacak bir tedbirin alındığı cadde, çevre esnafını ve bölgeden geçen vatandaşları çileden çıkardı. Yıllardır temel altyapı hizmetlerinden dahi mahrum bırakılan ve her sağanakta su baskınlarıyla boğuşan İzmir'de vatandaşın sabrı artık taşmış durumda.
"İZMİR KOCA BİR KÖY!"
Yıllardır hizmet yüzü görmeyen, altyapı yetersizliği yüzünden her yağışta ve çalışmada adeta çamur deryasına dönen İzmir'de vatandaşın sabrı artık taşmış durumda.
Paylaşıma gelen tepkiler, CHP belediyeciliğinin kenti getirdiği noktayı açıkça gösteriyor. Bir vatandaşın "Kendinize bu rezilliği yakıştırmasaydınız, 10 yıllardır sizleri bu rezillik ve pislik içerisinde yaşatan zihniyete oy vermezdiniz. İzmirliler maalesef bu rezilliği kendileri seçiyorlar. Umarım bir yerde uyanırlar" sözleri, kentin kaderine terk edilişine sitem ederken, bir başkası durumu şu sözlerle özetliyor: "İzmir koca bir köy..."
"PAKİSTAN'I GEÇECEKLER AZ KALDI!"
Çöp dağları, ödenmeyen maaşlar, grevler ve bitmeyen altyapı sorunlarıyla boğuşan kentte Alsancak gibi merkezi bir noktanın taş ve toprak içinde kalması, sosyal medyada da büyük patlamaya yol açtı.
Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemeyerek "Pakistan'ı geçecekler az kaldı" ve "Pakistan zannettik" yorumlarıyla kentin geldiği durumu bakımsız yerlerle kıyasladı.
Bir başka tepkide ise "Leş gibi yer zaten, her türlü pislik dönüyor, ne bekliyorlar ki?" denilerek CHP'li yönetimin vurdumduymazlığı eleştirildi.
"HALK TAM OLARAK NEYE OY VERİYOR, ANLAMIŞ DEĞİLİM"
Yerel yönetimin vizyonsuzluğu yüzünden temel belediyecilik hizmetlerinden bile mahrum kalan kentin bu hali, ideolojik körlüğü de yeniden tartışmaya açtı.
Tepkisini dile getiren bir İzmirli, "İzmir'i de anlayamadım bir türlü. Bunca sene elinde bulunduran parti hep kazanıyor ve tüm hizmet sorunlarında 1. çıkıyor. İzmir; haberler ile maaş ödememe, grev, çöp toplamama, yol yapmama... Halk tam olarak neye oy veriyor anlamış değilim" derken, bir diğeri sorunun özüne dikkat çekti: "Bu ışıltılı hayatı İzmir halkı seçiyor, konu AK Parti - CHP değil. Konu İzmir halkını enayi yerine koyan zihniyet. Bırakın bu klişe fikirleri, kim çalışırsa o gelecek. Ben CHP'li değilim ama İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'na oy verdim, ikinci seçimde vermedim. Bu kadar net."
MİZAHIN ARTIK TIKANDIĞI NOKTA: "OLSUN, ÇAĞDAŞLIĞIMIZDAN ÖDÜN VERMİYORUZ!"
Kentin içine düştüğü çamur, vatandaşın acı tebessümüne de yansıyor. Çamur ve pislik içindeki caddeyi izleyen bazı vatandaşlar durumu mizaha vurarak "Olsun, çağdaşlığımızdan ödün vermiyoruz" diyerek belediyenin hizmet üretmek yerine sürekli sığındığı bahanelere gönderme yaptı.
Kentin simgesi olan ideolojik bağların hizmet eksikliğine kılıf yapılmasına tepki gösteren vatandaşlar, "İzmir Atatürkçü olacağım diye bu rezilliği çekmeye devam ediyor yıllardır" ve "İzmir rakı içmeye devam" yorumlarıyla, CHP zihniyetinin halkın hassasiyetlerini sömürerek kenti nasıl bir hizmet felaketine sürüklediğini bir kez daha ilan etti.