Dışişleri Bakanı Fidan mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Müzakere sürecindeki son durumun ele alındığı temasta Fidan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için diplomatik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Orta Doğu'da sıcak gelişmeler ve müzakere trafiği devam ederken, Ankara-Tahran hattında kritik bir diplomatik temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Fidan şu ifadelerde bulundu:
İranlı mevkidaşım Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.
Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel