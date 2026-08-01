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Dışişleri Bakanı Fidan mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Müzakere sürecindeki son durumun ele alındığı temasta Fidan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için diplomatik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

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Dışişleri Bakanı Fidan mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Orta Doğu'da sıcak gelişmeler ve müzakere trafiği devam ederken, Ankara-Tahran hattında kritik bir diplomatik temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Fidan şu ifadelerde bulundu:

Hakan Fidan'ın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımHakan Fidan'ın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım

İranlı mevkidaşım Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir.

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