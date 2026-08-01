Dışişleri Bakanı Fidan mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Orta Doğu'da sıcak gelişmeler ve müzakere trafiği devam ederken, Ankara-Tahran hattında kritik bir diplomatik temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Fidan şu ifadelerde bulundu: