Çocukları tetikçi yapan çeteye baskın: 7 tutuklama
İş yerlerini kundaklayan ve evleri kurşunlayan organize suç örgütüne yönelik Manisa ve İzmir hattında kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Suç şebekesinin, haziran ve temmuz aylarındaki saldırılarda çocukları maşa olarak kullandığı saptandı. Manisa polisinin yürüttüğü teknik takip ve saha araştırmaları neticesinde İzmir’de saklanan 8 şüpheli yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden, aralarında 3 çocuğun bulunduğu 7 zanlı tutuklandı.
Manisa'da esnafın iş yerini kundaklayıp evleri kurşunlayan ve bu karanlık işler için küçük yaştaki çocukları kullanan organize suç örgütü çökertildi.
TAKİP ELE VERDİ
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik kapsamlı çalışma yürüttü.
Haziran ve temmuz aylarında Manisa merkezde meydana gelen şiddet olaylarının ardındaki bağlantılar gün yüzüne çıkarıldı.
İş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama eylemlerinin küçük yaştaki çocuklara yaptırıldığı tespit edildi.
Olayların aydınlatılması amacıyla emniyet güçleri tarafından teknik ve fiziki takip, kamera incelemeleri, geniş çaplı saha araştırmaları gerçekleştirildi.
SİLAHLA YAKALANDILAR
Yürütülen çalışmalar neticesinde olaylarla bağlantısı saptanan, 3'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli, İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Baskınlarda eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ile 2 fişek ele geçirildi.
7'Sİ CEZAEVİNE
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan işlem yapıldı.
Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 7 zanlı tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.