Türkiye'nin turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu
Bölgedeki çatışmalara ve jeopolitik krizlere rağmen Türkiye, 2026'nın ilk altı ayında 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırlayarak 25,7 milyar dolarlık turizm gelirini korumayı başardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektöre 66 milyar liralık dev destek paketinin devreye sokulduğunu açıklarken, turistin kişi başı gecelik harcaması ise 109 dolara yükseldi. Sektörün krizlere karşı artık çok daha dirençli olduğunu vurgulayan Ersoy, yılın 3. çeyreği itibarıyla verilerde pozitif büyüme beklediklerini kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 2026 yılının ilk altı aylık turizm verilerini duyurdu.
Yılın ilk yarısında küresel ve bölgesel gelişmelerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Bakan Ersoy, özellikle ikinci çeyrekte İran-İsrail-Amerika hattında yaşanan savaşın uluslararası seyahat talebini, hava trafiğini ve rezervasyon süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.
Buna rağmen Türkiye'nin krizleri doğru yöneterek turizmde güçlü performansını koruduğunu vurgulayan Ersoy, sektörün son yıllarda hayata geçirilen politikalar sayesinde çok daha dirençli bir yapıya kavuştuğunu söyledi.
SEKTÖRE 66 MİLYAR LİRALIK DESTEK
Bakan Ersoy, turizm sektörünün finansman ve istihdam yapısını güçlendirmek amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Turizm Destek Paketi kapsamında 60 milyar liralık kredi imkanı sağlandığını hatırlattı.
Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan yeni destek modeliyle sigortalı başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği verildiğini belirten Ersoy, sektör için toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldığını ifade etti.
Konaklama vergisi oranının da yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildiğini anımsatan Ersoy, kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle Türk turizminin küresel gelişmeler karşısında yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
TÜRKİYE TURİZMİ KRİZLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada jeopolitik risklerin her zaman var olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, 2018 yılından itibaren sektörü krizlere karşı daha dayanıklı hale getirecek adımları hayata geçirdiklerini belirtti.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni kaynak pazarlara yönelinmesi ve dünyanın dört bir yanında yürütülen tanıtım faaliyetlerinin bu stratejinin temelini oluşturduğunu ifade eden Ersoy, savaşın başladığı ilk andan itibaren sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde hareket ederek tanıtım, pazarlama ve kapasite planlamalarını hızla güncellediklerini söyledi.
Ersoy, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada krizler dün de vardı, bugün de var. Biz sektörümüzü bu gerçekliğe göre hazırladık. Gelişmeleri doğru okuyup ihtiyaç duyulan adımları zamanında atarak süreci başarıyla yönetiyoruz." dedi.
"GÜVENLİ VE GÜÇLÜ DESTİNASYON KİMLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK"
Türkiye'nin güvenli ve güçlü destinasyon kimliğini uluslararası alanda daha da pekiştirdiğini vurgulayan Ersoy, TGA aracılığıyla hazırlanan ve Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtan mini dizilerin 5 milyarı aşkın izlenmeye ulaştığını açıkladı.
Yılın ilk yarısında Andrea Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West ve Ricky Martin gibi uluslararası sanatçıların konserlerine yurt dışı tanıtım ve satış desteği sağlandığını belirten Ersoy, UEFA Avrupa Ligi Finali'nin İstanbul'da düzenlenmesi ve Formula 1'in 2027 yılı itibarıyla yeniden İstanbul'a dönecek olmasının Türkiye'nin uluslararası organizasyon kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.
Ersoy, "Türkiye, ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu uluslararası organizasyonlarla bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.
GELİR KORUNDU, TURİST DAHA FAZLA HARCADI
Bakan Ersoy'un açıkladığı verilere göre, yılın ilk altı ayında Türkiye 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırladı. Turizm geliri 25 milyar 746 milyon dolar ile geçen yılın seviyesini korudu.
İlk altı aylık dönemde kişi başı gecelik harcama 106 dolardan 109 dolara yükselirken, yabancı ziyaretçilerde kişi başı gecelik harcama 122 dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışı ikametli vatandaşların kişi başı gecelik harcaması ise 70 dolardan 75 dolara çıktı.
Ortalama kalış süresi de 9,96 geceden 10,01 geceye yükselirken, yılın ilk altı ayında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık oldu.
Ersoy konuşmasının sonunda, "Türkiye turizminin güçlü altyapısına, ürün çeşitliliğine, hizmet kalitesine ve sektörümüzün krizler karşısında kazandığı tecrübeye güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları zamanında atmayı sürdüreceğiz." dedi.
Bakan Ersoy konuşmasının sonunda, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların, savaşan taraflarca da tarafından takdirle karşılanıyor olması, TGA'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin; bölgede yer almamız sebebi ile Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve 3. çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz" dedi.
BAKAN ŞİMŞEK: JEOPOLİTİK GELİŞMELERE RAĞMEN SEVİYE KORUNDU
Verilere ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerilimlere rağmen turizm sektörünün direncini koruduğunu açıkladı. İkinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65,2 milyar dolar seviyesine ulaşarak 2025 yılını yakaladığını belirten Şimşek; konaklama vergisinin düşürüldüğünü, sektöre 60 milyar TL'lik ilave finansman ve istihdam destekleri sağlandığını duyurdu.
TURİST SAYISI DÜŞTÜ, HARCAMA ARTTI
Bölgedeki sıcak çatışmaların hizmet ihracatı üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırıldığını ifade eden Bakan Şimşek, ziyaretçi sayısındaki sınırlı gerilemeye rağmen turist başına düşen ortalama harcamanın arttığına dikkat çekti. Şimşek, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Böylece savaşın, hizmet ihracatı kanalıyla cari denge üzerindeki olumsuz etkileri sınırlandı. Programımızla sağladığımız yapısal iyileşme sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz."
SEKTÖRE VERGİ İNDİRİMİ VE 60 MİLYAR TL KREDİ
Jeopolitik risklerin etkisini hafifletmek amacıyla turizm sektörüne yönelik geniş kapsamlı bir destek paketi devreye sokuldu. Şimşek'in paylaştığı detaylara göre:
- Vergi İndirimi: Konaklama vergisi yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi.
- Finansman Desteği: Turizm Destek Paketi kapsamında Hazine kefaletiyle sektöre 60 milyar TL ilave finansman sağlandı.
- İstihdam Primleri: Çalışan başına aylık 1.270 TL asgari ücret desteği verilirken, Bakanlık işletme belgesine sahip tesislerde çalışanlar için aylık 3.500 TL prim desteği tanımlandı.
HEDEF: YÜKSEK KATMA DEĞER
Bakan Şimşek, turizm faaliyetlerini yılın tamamına yaymayı hedeflediklerini vurgulayarak; sağlık, kongre, kültür ve spor turizmi gibi yüksek katma değerli alanları geliştirmeye yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.