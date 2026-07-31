Kırmızı bültenle aranan 526 firari Türkiye’ye iade… 7 ayda 44 ülkeden paketlendiler
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen uluslararası operasyonlar sonucunda 2026 yılının ilk 7 ayında 44 farklı ülkeden toplam 526 firari suçlu Türkiye’ye getirildi. İade edilenler arasında 123 organize suç örgütü lideri, çete üyesi ve PKK mensubu teröristler bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kırmızı bülten, difüzyon süreçleri sayesinde suçluların dünyanın neresinde olursa olsun yakalanması sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluların kaçış güzergahlarının tamamen kapatıldığını belirterek, devletin güçlü takip kapasitesiyle adaletten kaçmanın imkansız hale geldiğini bildirdi.
Yurt dışına kaçarak adaletten kurtulacağını sanan suçlular için çember daralıyor. Uluslararası seviyede aranan firarilerin yakalanarak ülkeye getirilmesine yönelik çalışmalar kesintisiz sürüyor. Türkiye, dünyanın dört bir yanına dağılan firarileri tek tek ülkeye getiriyor.
İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Ocak ile 16 Temmuz 2026 dönemi arasında 44 ülkede yürütülen çalışmalar sonucunda 499 kişinin Türkiye'ye getirilmesi sağlandı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 kişinin 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkeye getirilmesiyle 7 aylık dönemdeki sayı 526'ya ulaştı.
123 ÇETE LİDERİ VE ÜYESİ ENSELENDİ
Türkiye'ye getirilen 499 kişinin 225'inin asayiş, 194'ünün kaçakçılık, organize suçlar, 71'inin narkotik, 9'unun terör suçlarından arandığı belirlendi.
Bu kişilerden 123'ünün organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu saptandı.
Terör suçları kapsamında getirilen 9 kişiden 5'inin terör örgütü PKK, 2'sinin dini istismar eden terör örgütleri, 2'sinin diğer terör örgütleri kapsamında arandığı kaydedildi.
İNTERPOL-EUROPOL DAİRE BAŞKANLIĞI DEVREDE
Türkiye'de uluslararası seviyede aranan kişilere ilişkin işlemler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yürütülüyor.
Başkanlık, aranan kişilere ilişkin bilgileri İnterpol kanalları üzerinden ilgili ülkelerin birimlerine iletiyor, yakalama, Türkiye'ye getirme süreçlerinde ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlıyor.
Kırmızı bülten, aranan kişinin yerinin belirlenmesi, iade amacıyla geçici olarak yakalanmasına yönelik uluslararası talebi ifade ediyor.
Difüzyon, arama bilgisinin İnterpol üzerinden üye ülkelere doğrudan iletildiği acil mesaj olarak kullanılıyor.
'KAÇMALARI ANCAK YAKALANACAKLARI YERİ DEĞİŞTİRİR'
Suçluların yurt dışına çıkarak izlerini kaybettiremeyeceğini vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suçlular şunu iyi bilmelidir, kaçmaya çalışmaları yalnızca yakalanacakları yeri değiştirir. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, bu yıl kırmızı bülten dahil uluslararası seviyede aranan 526 kişinin ülkemize getirilmesini sağladık. Bu sonuç, Türkiye'nin güçlü takip kapasitesinin ve uluslararası alandaki etkin işbirliğinin somut göstergesidir. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve aranan kişileri ülkemize getirmeye devam edeceğiz." dedi.
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