Kırmızı bültenle aranan 526 firari Türkiye’ye iade… 7 ayda 44 ülkeden paketlendiler

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kırmızı bülten, difüzyon süreçleri sayesinde suçluların dünyanın neresinde olursa olsun yakalanması sağlandı.

Kırmızı bülten, aranan kişinin yerinin belirlenmesi, iade amacıyla geçici olarak yakalanmasına yönelik uluslararası talebi ifade ediyor.

'KAÇMALARI ANCAK YAKALANACAKLARI YERİ DEĞİŞTİRİR'

Suçluların yurt dışına çıkarak izlerini kaybettiremeyeceğini vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suçlular şunu iyi bilmelidir, kaçmaya çalışmaları yalnızca yakalanacakları yeri değiştirir. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, bu yıl kırmızı bülten dahil uluslararası seviyede aranan 526 kişinin ülkemize getirilmesini sağladık. Bu sonuç, Türkiye'nin güçlü takip kapasitesinin ve uluslararası alandaki etkin işbirliğinin somut göstergesidir. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve aranan kişileri ülkemize getirmeye devam edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluların kaçış güzergahlarının tamamen kapatıldığını belirterek, devletin güçlü takip kapasitesiyle adaletten kaçmanın imkansız hale geldiğini bildirdi.