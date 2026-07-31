Sosyal medyada kurulan tetikçi pazarına MİT ve Emniyet kancası: 52 ilde 216 gözaltı
Sosyal medya üzerinden tetikçi temin eden ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yapan yapılanmalara yönelik 52 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MİT, EGM İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda 216 şüpheli yakalandı. Şahısların sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla suç faaliyetlerini meşrulaştırmayı hedefledikleri belirlendi.
Sosyal medya üzerinden suç örgütlerine övgüler dizip tetikçi arayan şebeke için yolun sonu göründü.
Güvenlik güçleri, dijital platformlarda suç propagandası yapan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalara, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı destek verdi. Ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda 52 ilde düzenlenen baskınlarda 216 şüpheli yakalandı.
DİJİTAL TETİKÇİ PAZARI OLUŞTURDULAR
Yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve iletişim platformlarındaki faaliyetleri detaylı şekilde incelendi.
Yapılan incelemelerde, şahısların kapalı iletişim grupları vasıtasıyla tetikçi temin ettikleri veya tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.
Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü mesajlar yaydıkları, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlarla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları belirlendi.
GENÇLERİ ÇETELERE ÇEKMEK İÇİN SOSYAL MEDYA AKTİF ARAÇ
Suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalışan şüphelilerin, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri saptandı.
Şahısların sosyal medyayı faal araç olarak kullanarak gençleri hedef aldıkları ve suç örgütlerine yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
KARARLI MÜCADELE
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından, görev alan polis ekipleri, MİT mensupları, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ilgili daire başkanlıkları tebrik edildi.