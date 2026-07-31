Adalet sisteminde 28 maddelik reform: 12. Yargı Paketi Resmi Gazete’de... HAGB şartları yeniden yazıldı
Türkiye’nin adalet sisteminde önemli değişiklikler barındıran 12. Yargı Paketi bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 13 farklı kanunda 28 maddelik köklü değişiklik getiren 12. Yargı Paketindeki düzenlemeyle yargılama süreçlerinin hızlandırılması amacıyla duruşmalar arasına 3 ay sınırı konuldu. Belirsiz alacak davası tamamen kaldırıldı. Ortaklığın giderilmesi davalarında mirasçılara özel açık artırma usulü getirilirken, ihale bedelini ödemeyenlere idari para cezası yaptırımı uygulandı. İban kiralayarak dolandırıcılığa karışanların cezalarında yarı oranında indirime gidildi. Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda kanuni faiz oranları Merkez Bankası reeskont oranına endekslendi, işkence, kötü muamele suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi yasaklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, reformların vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen "7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", bugün 33326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yürürlüğe giren yargı paketi 13 ayrı kanunda değişiklik içeriyor. Düzenleme 28 maddeden oluşuyor.
DURUŞMALARA 3 AY SINIRI
Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda kural olarak iki duruşma arası istisnai haller haricinde en fazla 3 ay olabilecek.
Sadece hesabını kullandırmak suretiyle dolandırıcılık suçuna iştirak eden faillere, haksızlık içeriği dikkate alınarak cezada yarı oranında indirim yapılması öngörüldü.
İdare mahkemelerinde tek hakim tarafından karara bağlanacak dava türleri artırıldı.
Hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvuran hakim, Cumhuriyet savcılarına uyarma cezası verilebilmesi sağlandı.
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA YENİ DÖNEM
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde, açık artırmalarda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik önemli düzenlemeler yapıldı.
Bütün maliklere miras yoluyla intikal eden, mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlar yönünden ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin açık artırmalarda satışa konu malın kıymetinin yüzde yüzü üzerinden yapılacak ilk artırmaya yalnızca malik olan mirasçıların katılması esası kabul edildi.
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde pay sahiplerine teminat yatırma zorunluluğu getirildi.
İhale alıcısının en yüksek teklifi verip süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde alınan teminatın iade edilmeyip, öncelikle satış masraflarından mahsup edileceği, kalan kısmın hak sahiplerine dağıtılacağı hüküm altına alındı.
İhale alıcısının süresi içinde ihale bedelini yatırmayarak ihalenin iptaline neden olması karşılığında teklif ettiği bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası verileceği bildirildi.
Yapılan tüm bu değişikliklerin ilanı yapılmış açık artırmalar hakkında uygulanmaması kararlaştırıldı.
BELİRSİZ ALACAK DAVASI KALDIRILDI
Yeni kanunla belirsiz alacak davası kaldırıldı. Kısmi davada zamanaşımının alacağın tamamı bakımından dava tarihinden itibaren kesildiği kabul edildi.
Vesayet altındaki kişilere ait taşınır, taşınmaz malların satışının UYAP e-satış portalı üzerinden yapılması sağlandı.
İPTALDEKİ FAİZE YENİ ORAN
Anayasa Mahkemesi iptal kararlarına yönelik düzenlemeler kapsamında kanuni faiz oranının yüzde 24 yerine Merkez Bankasının belirlemiş olduğu reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden belirlenmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları zararların hesap yöntemi, hesaplanacak miktara işleyecek faizin başlama, uygulama zaman aralığı yeniden belirlendi.
İfa amacıyla yapılan peşin ödemelerin toplam alacaktan oransal olarak mahsup edileceği aktarıldı.
İŞKENCE SUÇLARINDA HAGB YOK
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının işkence, eziyet suçları, kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği kötü muamele kabul edilebilecek suçlar bakımından verilemeyeceği hüküm altına alındı.
KAÇAK SANIKLARA YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKI
Kaçak sanık hakkında güvenlik tedbirine karar verilmesi halinde savunma hakkının kullanılması amacıyla kaçak sanığa, müdafiye yargılamanın yenilenmesini talep edebilme hakkı tanındı.
Adli yargıda istinaf başvurusunun kısmen veya tamamen kabul edilerek yeniden esas hakkında verilen kararların, miktar veya değeri itibarıyla ilk derece mahkemesi parasal sınırının üzerinde olması halinde bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilmesi sağlandı.
'HEDEF TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADALETİN YÜZYILI KILMAK'
12. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yargının işleyişini hızlandıran, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıran ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kanunun hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza, Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisinin kıymetli milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 12. Yargı Paketimizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.