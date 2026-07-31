Adalet sisteminde 28 maddelik reform: 12. Yargı Paketi Resmi Gazete’de... HAGB şartları yeniden yazıldı

İfa amacıyla yapılan peşin ödemelerin toplam alacaktan oransal olarak mahsup edileceği aktarıldı.

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları zararların hesap yöntemi, hesaplanacak miktara işleyecek faizin başlama, uygulama zaman aralığı yeniden belirlendi.

Anayasa Mahkemesi iptal kararlarına yönelik düzenlemeler kapsamında kanuni faiz oranının yüzde 24 yerine Merkez Bankasının belirlemiş olduğu reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden belirlenmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

İŞKENCE SUÇLARINDA HAGB YOK

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının işkence, eziyet suçları, kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği kötü muamele kabul edilebilecek suçlar bakımından verilemeyeceği hüküm altına alındı.

KAÇAK SANIKLARA YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKI

Kaçak sanık hakkında güvenlik tedbirine karar verilmesi halinde savunma hakkının kullanılması amacıyla kaçak sanığa, müdafiye yargılamanın yenilenmesini talep edebilme hakkı tanındı.

Adli yargıda istinaf başvurusunun kısmen veya tamamen kabul edilerek yeniden esas hakkında verilen kararların, miktar veya değeri itibarıyla ilk derece mahkemesi parasal sınırının üzerinde olması halinde bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilmesi sağlandı.

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda kanuni faiz oranları Merkez Bankası reeskont oranına endekslendi, işkence, kötü muamele suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi dönemi kapandı.

'HEDEF TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADALETİN YÜZYILI KILMAK'

12. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yargının işleyişini hızlandıran, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıran ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kanunun hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza, Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisinin kıymetli milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 12. Yargı Paketimizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.