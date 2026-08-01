Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de 400 hektarlık alanda etki! Çine'de enerji düştü
Türkiye genelindeki orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve İzmir Foça yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Balıkesir Gömeç ile Mersin Gülnar-Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Aydın Çine'deki alevlerin ise enerjisinin düşürüldüğünü bildiren Yumaklı, müdahalenin sürdüğü Balıkesir Susurluk için sahadaki mücadelenin kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Takvim.com.tr dakika dakika aktarıyor...
Türkiye genelindeki orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Takvim.com.tr alevlerle mücadeleyi dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
YANGIN TAHMİNİ OLARAK 400-450 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı.
Ustaoğlu, 395 personelle müdahale edilen yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Yangının olduğu ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşların teyakkuza geçerek müdahaleye başladığını aktaran Ustaoğlu, "İşte 7 uçak, 4 helikopter, bunun yanında 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, TOMA'sından su tankerine, yine dozerinden farklı müdahale araçlarına kadar toplam 395 personelle bugün öğle saatlerinden beri yangına müdahalemiz devam ediyor. Ama maalesef yangında bizi en fazla korkutan rüzgar. Rüzgarın tabii şiddetli olması işimizi zorlaştırıyor. Ve Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangın Kepsut istikametine doğru devam ediyor. Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece biraz havanın soğuması, diğer yandan nem oranının yükselmesi öngörümüz. Biraz yangının enerjisini düşüreceğini tahmin ediyoruz. Diğer yandan işte gördüğünüz gibi yine tüm kurum ve kuruluşlarımızla, araçlarımızla yangın bölgesinde arkadaşlarımız fedakarca mücadelelerini devam ettiriyor. Temennimiz bir an önce bu yangınımızı da kontrol altına alıp, burada da inşallah yaşadığımız bu durumu sonlandırmak. Ben bu vesileyle 3 gündür başta Orman Teşkilatımızın o kahraman personeli, diğer yandan itfaiyecilerimiz, özellikle vatandaşlarımız, tüm devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tekrar Susurluk ve Yıldız Mahallesi'ndeki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
AKIN CANLI YAYINDA YARALANDI
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde başlayan orman yangınına ilişkin sosyal medya üzerinden yayın yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte savrulan kor parçalarının hedefi oldu.
BOĞAZINA KOR İSABET ETTİ
Canlı yayın esnasında havalanan kor parçalarından biri Akın’ın boğazına geldi. Yaşanan kazanın ardından yayın kesildi.
İlk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Akın tedavi altına alındı. Akın’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YANGINLARDA SON DURUM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gün boyu süren yoğun müdahaleler neticesinde birçok noktada yangınların hakimiyet altına alındığını duyurdu. Mücadelenin sonuç verdiğini vurgulayan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:
"Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde: Antalya / Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık."
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde dün başlayan yangının sabah saatlerinde söndürüldüğünü hatırlatan Bakan Yumaklı, aynı bölgede bugün farklı bir noktada çıkan yeni yangının da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti. Yumaklı ayrıca, "Bugün başlayan İzmir / Foça’daki yangın da tamamen kontrol altında" dedi.
BALIKESİR, MERSİN VE AYDIN'DA SON DURUM
Diğer illerdeki tablonun da olumluya seyrettiğini aktaran Yumaklı, Balıkesir'in Gömeç ile Mersin'in Gülnar-Aydıncık hattındaki yangınların "büyük ölçüde kontrol altına" alındığını bildirdi. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ilişkin ise "enerjisi düşürüldü" bilgisini paylaştı.
SUSURLUK'TA MÜCADELE SÜRÜYOR
Alevlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü noktalara da değinen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini altını çizerek belirtti. Yumaklı, açıklamasını "Yeşil Vatan'ımızı yangın’lara karşı 7/24 savunmaya devam edeceğiz" kararlılık mesajıyla tamamladı.