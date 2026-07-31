Ambarlı Limanı’nda 3 tonluk uyuşturucu operasyonu! Asya’dan İstanbul’a uzanan zehir hattı çökertildi
Güney Asya ülkelerinden yola çıkarak İstanbul Ambarlı Limanı’na yanaşan Çin bayraklı gemiye düzenlenen operasyon, zehir tacirlerinin planlarını altüst etti. Kötüye kullanımı halinde ciddi tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesine el konulurken, 2 milyar 100 milyon liralık yasa dışı ticaret engellendi. Olayda kullanılan tır muhafaza altına alındı, 3 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı. Takvim, "Lycra" adıyla eczanelerde satılan pregabalin maddesinin nasıl uyuşturucu etkisine dönüştüğünü araştırdı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ortak operasyona imza attı.
ÇİN BAYRAKLI GEMİDE ZEHİR SEVKİYATI
Güney Asya ülkelerinden birinden getirildiği tespit edilen konteyner, Ambarlı Limanı'nda incelemeye alındı. Çin bayraklı gemideki konteynerde yapılan aramalarda, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan, kötüye kullanımı halinde ciddi tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi saptandı.
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu belirlendi.
KONTROLLÜ TESLİMATLA SUÇÜSTÜ
Uyuşturucu maddenin alıcılarına ulaşmak amacıyla ekipler kontrollü teslimat yöntemi uyguladı.
Teknik takip işlemleri sonucunda sevkiyatta kullanılan tır muhafaza altına alındı.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslara ait dijital materyallere el konuldu.
Suç ağının tamamen deşifre edilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI
Operasyonun ardından süreci değerlendiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı yürüten adli birimlere, kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.
Bakan Gürlek, "Teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini sürecek; gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
NEDİR BU PREGABALİN
Nöropatik ağrı, epilepsi ve anksiyete tedavisinde kullanılan pregabalin etken maddeli ilaçlar uyuşturucu amacıyla yasa dışı kullanımıyla da gündeme geliyor.
Hekim kontrolü dışında, yüksek dozlarda tüketildiğinde beyindeki sinir aktivitelerini aşırı düzeyde baskılayan "Lycra" isimli pregabalin maddeli ilaç, kullanıcılarda geçici rahatlama ve keyif hissi uyandırarak hızla ağır bağımlılığa dönüşüyor.
Sokaklarda uyuşturucu madde muamelesi gören ve suistimal edilen bu sentetik ecza, son yıllarda adli vakalarda ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine yapılan başvurularda en üst sıralarda yer alarak toplumsal tehdit haline geldi.
Uzmanlar, pregabalin içeren ilaçların aniden bırakılması durumunda vücutta şiddetli nöbetler, ağır depresyon, halüsinasyonlar ve intihar eğilimi gibi ölümcül yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Tolerans hızı çok yüksek olan pregabalin maddesi, kullanıcıları her seferinde daha yüksek doz almaya zorlayarak doğrudan solunum durması ve aşırı doz kaynaklı ölümlere zemin hazırlıyor.