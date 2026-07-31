Ambarlı Limanı’nda 3 tonluk uyuşturucu operasyonu! Asya’dan İstanbul’a uzanan zehir hattı çökertildi

GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI

Operasyonun ardından süreci değerlendiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı yürüten adli birimlere, kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Bakan Gürlek, "Teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini sürecek; gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

NEDİR BU PREGABALİN

Nöropatik ağrı, epilepsi ve anksiyete tedavisinde kullanılan pregabalin etken maddeli ilaçlar uyuşturucu amacıyla yasa dışı kullanımıyla da gündeme geliyor.

Hekim kontrolü dışında, yüksek dozlarda tüketildiğinde beyindeki sinir aktivitelerini aşırı düzeyde baskılayan "Lycra" isimli pregabalin maddeli ilaç, kullanıcılarda geçici rahatlama ve keyif hissi uyandırarak hızla ağır bağımlılığa dönüşüyor.

Sokaklarda uyuşturucu madde muamelesi gören ve suistimal edilen bu sentetik ecza, son yıllarda adli vakalarda ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine yapılan başvurularda en üst sıralarda yer alarak toplumsal tehdit haline geldi.

Uzmanlar, pregabalin içeren ilaçların aniden bırakılması durumunda vücutta şiddetli nöbetler, ağır depresyon, halüsinasyonlar ve intihar eğilimi gibi ölümcül yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tolerans hızı çok yüksek olan pregabalin maddesi, kullanıcıları her seferinde daha yüksek doz almaya zorlayarak doğrudan solunum durması ve aşırı doz kaynaklı ölümlere zemin hazırlıyor.