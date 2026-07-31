2026 HMGS/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı takvimi belli oldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 HMGS/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın 27 Eylül’de gerçekleştirileceğini duyurdu. Başvurular 11-19 Ağustos’ta alınacak, geç başvuru ise 26 Ağustos’ta yapılacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın 27 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sınavlara ilişkin ilanın Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.
"TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"
Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yargı sisteminin insan kaynağını güçlendirmeyi ve hukuk hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren ve nitelikli bir yargı sisteminin geleceğine katkı sağlayacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."
SINAVLAR 27 EYLÜL'DE YAPILACAK
2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı, 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınavlar saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
BAŞVURULAR 11 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Adaylar başvurularını 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM mobil uygulaması veya başvuru merkezleri üzerinden yapabilecek.
Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek. Başvuru süresi içerisinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için 26 Ağustos 2026 tarihinde geç başvuru imkânı sunulacak.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün saat 23.59'a kadar yatıracak.
SINAV ÜCRETİ 11-20 AĞUSTOS'TA YATIRILACAK
Sınav ücreti, 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS için 11-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesindeki "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartıyla yatırılacak.
Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru kayıtları iptal edilecek ve bu adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.
HMGS/2'YE KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na hukuk fakültesinden mezun olanlar başvurabilecek.
Yabancı bir hukuk fakültesini bitiren ve Türkiye'deki hukuk fakültelerinin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek başarılı olan ve denklik belgesi alan adaylar da başvuru yapabilecek.
Sınav tarihi itibarıyla ilanda belirtilen şartları sağlayabilecek durumda olan adaylar da başvurabilecek.
İDARİ YARGI ÖN SINAVI'NA KİMLER BAŞVURABİLECEK?
İdari Yargı Ön Sınavı'na hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapanlar başvurabilecek.
Bu alanlara denkliği kabul edilen yabancı öğretim kurumlarından mezun olan adaylar da sınava katılabilecek.
SINAVDAN MUAF OLANLAR
24 Ekim 2019 tarihinden önce ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar, mezuniyet tarihlerine bakılmaksızın sınavdan muaf olacak.
31 Mart 2024 tarihinden önce ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da kayıt tarihlerine bakılmaksızın Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya İdari Yargı Ön Sınavı'ndan muaf tutulacak.
BAŞARI PUANI 70
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı'nda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.
Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak. Adayların adreslerine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
SINAVLAR HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?
2026 HMGS/2; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van'daki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
İdari Yargı Ön Sınavı ise Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun'daki merkezlerde yapılacak.