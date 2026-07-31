SINAV ÜCRETİ 11-20 AĞUSTOS'TA YATIRILACAK

Sınav ücreti, 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS için 11-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesindeki "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartıyla yatırılacak.

Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru kayıtları iptal edilecek ve bu adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.

HMGS/2'YE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na hukuk fakültesinden mezun olanlar başvurabilecek.

Yabancı bir hukuk fakültesini bitiren ve Türkiye'deki hukuk fakültelerinin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek başarılı olan ve denklik belgesi alan adaylar da başvuru yapabilecek.

Sınav tarihi itibarıyla ilanda belirtilen şartları sağlayabilecek durumda olan adaylar da başvurabilecek.