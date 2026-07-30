CANLI YAYIN
Geri

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükselten kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı.

YENİ TUTAR 23 BİN 552 LİRA

Düzenleme kapsamında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesinde yer alan en düşük emekli aylığı tutarı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira olarak uygulanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu-2 Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu-3 Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu-4
Öğrenci affı maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi; teklif görüşmeleri sürüyor
SONRAKİ HABER

Öğrenci affı maddesi TBMM'de kabul edildi
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler