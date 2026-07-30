En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükselten kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı.

YENİ TUTAR 23 BİN 552 LİRA

Düzenleme kapsamında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesinde yer alan en düşük emekli aylığı tutarı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira olarak uygulanacak.

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