Otomotiv devine Türk İmzası: Yaşar Üniversitesi mezunu Eda Erdal, Jaguar Land Rover'da Tasarım Lideri oldu
Yaşar Üniversitesi mezunu tasarımcı Eda Erdal, ödüllü projelerden küresel liderliğe yükseldi. Otomotiv devi Jaguar Land Rover'da Tasarım Lideri oldu. Başarı hikayesiyle genç tasarımcılara ilham verdi.
İzmir Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü mezunu Eda Erdal, henüz mezun olmadan Vestel'de Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı olarak işe başladı. İlk yılında uluslararası ödüllü bir projeye imza attı. Buradaki ürün geliştirme deneyiminin ardından TÜBİTAK'ta kamu projelerinde görev alan başarılı tasarımcı, kariyerinin ilk yıllarında tasarıma çok boyutlu bir bakış açısı kazandırdı.
KISA SÜREDE YÜKSELDİ
Eda Erdal, daha sonra yüksek lisans eğitimi için University of the Arts London (UAL) bünyesindeki London College of Communication'ın Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) programına burslu kabul edildi. İngiltere'nin önde gelen tasarımcılarından eğitim alan ve yapay zekâ odaklı projelerde University College London (UCL) gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürüten Erdal, eğitimini üstün başarı derecesiyle tamamladı.
Yüksek lisans eğitimini sürdürdüğü sırada, dünya çapında prestijli otomotiv devi Jaguar Land Rover'dan gelen iş teklifi Eda Erdal'ın kariyerinde yeni bir dönüm noktası oldu. Şirkete Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı olarak katılan Erdal, gösterdiği üstün performansla kısa sürede "Tasarım Lideri" pozisyonuna terfi etti. Erdal, markanın küresel çaptaki tasarım projelerine liderlik ediyor.