İzmir Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü mezunu Eda Erdal, henüz mezun olmadan Vestel'de Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı olarak işe başladı. İlk yılında uluslararası ödüllü bir projeye imza attı. Buradaki ürün geliştirme deneyiminin ardından TÜBİTAK'ta kamu projelerinde görev alan başarılı tasarımcı, kariyerinin ilk yıllarında tasarıma çok boyutlu bir bakış açısı kazandırdı.

Eda Erdal, “Beni bugün bulunduğum noktaya taşıyan şey yalnızca çalışmak değil; merak etmek, sürekli öğrenmek, risk almaktan çekinmemek ve karşıma çıkan fırsatlara cesaretle ‘evet’ diyebilmek oldu” dedi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır) KISA SÜREDE YÜKSELDİ Eda Erdal, daha sonra yüksek lisans eğitimi için University of the Arts London (UAL) bünyesindeki London College of Communication'ın Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) programına burslu kabul edildi. İngiltere'nin önde gelen tasarımcılarından eğitim alan ve yapay zekâ odaklı projelerde University College London (UCL) gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürüten Erdal, eğitimini üstün başarı derecesiyle tamamladı.