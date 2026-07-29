

OSMAN GAZİ'YE KARDEŞ GELİYOR



Sakarya Gaz Sahası faz-3 çalışmaları kapsamında Çin'den sipariş verilen ikinci yüzer platform ise 2028'de envantere katılacak. Yeni platformun devreye alınması ile sahadaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Böylece 16-17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğal gaz kullanırken Faz-3 ile birlikte hanelerin yüzde 80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak.





TOPLAM KEŞİF 785 MİLYAR METREKÜP



İlk keşfedildiği günden bu yanan muhalefet partileri keşfi bir "yalan" olarak nitelerken buna en güzel cevabı üretim ve gelir rakamları verdi. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan 785 milyar metreküp doğalgazın şu an spot piyasadaki değeri 250 milyar dolara ulaşıyor. Dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye'nin Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey adında 6 sondaj gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis isimli iki sismik araştırma gemisi bulunuyor.