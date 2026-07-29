8 milyon haneye yerli gaz! Osman Gazi'nin Karadeniz görevi 30 Ağustos'ta başlıyor: Üretim ikiye katlanacak
Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda görev yapacağı Sakarya Gaz Sahası'na geçecek. Böylece Karadeniz’deki günlük gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak. 8 milyon hanenin gaz ihtiyacı yerli imkanlarla karşılanacak. Sakarya Gaz Sahası faz-3 çalışmaları kapsamında Çin'den sipariş verilen ikinci yüzer platform ise 2028'de envantere katılacak.
Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda görev yapacağı Sakarya Gaz Sahası'na geçecek. Eylül ayı başında göreve başlayacak olan platform ile Karadeniz'deki günlük gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak.
Böylece 8 milyon hanenin gaz ihtiyacı yerli imkanlarla karşılanmaya başlanacak. Osman Gazi yüzer üretim platformu, Karadeniz'deki görevine önümüzdeki aylarda başlayacak. Hazırlık çalışmaları Filyos Limanı'nda devam eden platform 30 Ağustos'ta resmi bir törenle buradan Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine uğurlanacak.
8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ
Personel kapasitesi 140 kişi olan, 298.5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29.5 metre derinliğe sahip platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10.5 milyon metreküp. Maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.
Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı, Karadeniz'den karşılanmış olacak. Kıyıdan 161 kilometre açıkta deniz tabanına sabit bir şekilde 20 yıl boyunca görev yapacak olan Osman Gazi, çıkarılan gazı işleyerek karaya ulaştıracak. Adeta deniz üstünde kurulu bir fabrika gibi çalışacak platform, gazın sisteme güvenli ve kesintisiz şekilde verilmesini sağlayacak.
OSMAN GAZİ'YE KARDEŞ GELİYOR
Sakarya Gaz Sahası faz-3 çalışmaları kapsamında Çin'den sipariş verilen ikinci yüzer platform ise 2028'de envantere katılacak. Yeni platformun devreye alınması ile sahadaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Böylece 16-17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğal gaz kullanırken Faz-3 ile birlikte hanelerin yüzde 80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak.
TOPLAM KEŞİF 785 MİLYAR METREKÜP
İlk keşfedildiği günden bu yanan muhalefet partileri keşfi bir "yalan" olarak nitelerken buna en güzel cevabı üretim ve gelir rakamları verdi. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan 785 milyar metreküp doğalgazın şu an spot piyasadaki değeri 250 milyar dolara ulaşıyor. Dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye'nin Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey adında 6 sondaj gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis isimli iki sismik araştırma gemisi bulunuyor.
504 BİN HAK SAHİBİNE DOĞAL GAZ ÖDEMESİ YAPILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2026 yılı Temmuz döneminde 504 bin 638 hak sahibine toplam 158 milyon 836 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi. Hanelerin destekten yararlanabilmesi için başvuru sahiplerinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvurması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe veya beldede ikamet etmesi gerektiğini anımsatan Göktaş, ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de karşılanması gerektiğini vurguladı. Destek programı kapsamında ödeme tutarlarının, iller arasındaki sıcaklık farklılıkları dikkate alınarak değişiklik gösterdiğine işaret eden Göktaş, "Desteğimiz, yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönem için iki ayda bir ödenmektedir. 2026 yılında 617 bin 680 hak sahibine toplam 1 milyar 69 milyon lira destek sağladık" açıklamasında bulundu.
Haber: Barış ŞİMŞEK
Bakan Yumaklı'dan kritik fırtına uyarısı!
CHP'li Çiğli Belediyesi'nden okul dibine çöp!