İstanbul merkezli 12 ilde operasyonlar düzenlendi.

"SUÇ ZİNCİRİNİN HER HALKASINI TEK TEK KIRIP ATIYORUZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız,

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz son bir ay içerisinde ilimiz merkezli 11 ilde ulusal ve uluslararası uyuşturucu tacirlerine yaptığı operasyonlar sonucunda; Toplamda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, 21 bin 765 adet uyuşturucu hap ve 249 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca iki gün öncesinde Zeytinburnu ilçemizde yapılan operasyonlar sonucunda 11 ton 500 kilogram uyuşturucu madde sentezlenebileceği değerlendirilen 115 kilogram 500 gram AM-2201 maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonlar sonucunda 139 şahıs gözaltına alınmış, 133 şahıs tutuklanmış, 6 şahsın işlemleri ise devam etmektedir. Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Ele başından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz. Tavrımız nettir; gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız" dedi.

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