12 ilde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 1 ton 163 kilogram uyuşturucu emniyette sergilendi
İstanbul merkezli 12 ilde narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 139 şüpheliden 133’ü tutuklanırken, ele geçirilen 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, 21 bin 735 adet sentetik ecza ve 249 kilogram kimyasal katkı maddesi emniyette sergilendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler ile suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Denizli, Kütahya, Bitlis, Aksaray, Kocaeli, Bolu, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Sakarya'da operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 625 kilo 940 gram metamfetamin, 273 kilo 38 gram skunk, 146 kilo 800 gram AM, 117 kilo 300 gram pregabalin, 21 bin 735 adet sentetik ecza ile 249 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, 21 bin 735 adet sentetik ecza ve 249 kilo kimyasal katkı maddesine el konuldu.
113 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan, iki gün önce Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 11 ton 500 kilo uyuşturucu madde sentezlenebileceği değerlendirilen 115 kilo 500 gram AM-2201 maddesinin de ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 139 şüpheliden, işlemleri tamamlanan 133'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
6 şüpheli hakkında yürütülen adli işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız sergiyi yerinde inceleyip açıklamalarda bulundu.
"SUÇ ZİNCİRİNİN HER HALKASINI TEK TEK KIRIP ATIYORUZ"
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız,
"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz son bir ay içerisinde ilimiz merkezli 11 ilde ulusal ve uluslararası uyuşturucu tacirlerine yaptığı operasyonlar sonucunda; Toplamda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, 21 bin 765 adet uyuşturucu hap ve 249 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca iki gün öncesinde Zeytinburnu ilçemizde yapılan operasyonlar sonucunda 11 ton 500 kilogram uyuşturucu madde sentezlenebileceği değerlendirilen 115 kilogram 500 gram AM-2201 maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonlar sonucunda 139 şahıs gözaltına alınmış, 133 şahıs tutuklanmış, 6 şahsın işlemleri ise devam etmektedir. Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Ele başından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz. Tavrımız nettir; gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız" dedi.