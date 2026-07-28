Terörsüz Türkiye’de yeni aşama! 17 kişilik izleme grubu kurulacak
“Terörsüz Türkiye” sürecinde hazırlanan yasal düzenlemenin kritik ayrıntıları ortaya çıktı. Meclis’te 17 milletvekilinden oluşacak izleme grubu kurulacak, suça karışmayanlar 3 yıllık denetimli serbestlikle Türkiye’ye dönebilecek, suça karıştığı değerlendirilen 1800 kişi ise kapsam dışında kalacak.
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanması planlanan yasal düzenlemede kritik aşamaya gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın, düzenleme üzerinde çalışan AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelerek belirlenen başlıkları değerlendirmesi bekleniyor.
Düzenlemede Meclis ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulması planlanan denetim mekanizmaları, suça karışmamış kişilerin eve dönüş şartları, denetimli serbestlik süresi ve kapsam dışında kalacak kişilere ilişkin başlıklar yer alıyor. Yasa taslağının hafta sonuna kadar metin hâline getirilmesi, teklifin ise sonraki hafta TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, yasal düzenlemenin perde arkasını ve uygulama takvimini aktardı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE KRİTİK ZİRVE
Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Ağaoğlu, "Oldukça önemli bir aşama. Yasal süreç çok önemseniyor ve ince elenip sık dokunuyor. Henüz AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre metin haline dönüştürülmedi ancak ele alınan başlıklar var." dedi.
Ağaoğlu, Başkan Erdoğan'ın yarın yasa üzerinde çalışan AK Parti kurmaylarıyla bir araya geleceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın AK Parti kurmayları, yasa üzerinde çalışan isimler bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bu başlıkları değerlendirecekler." ifadelerini kullandı.
Yarınki görüşmenin son toplantı olmayabileceğini aktaran Ağaoğlu, metnin hazırlanmasının ardından Başkan Erdoğan ile bir değerlendirme toplantısı daha yapılabileceğini söyledi.
MECLİS VE CUMHURBAŞKANLIĞI DENETİMİ
Yasal düzenleme kapsamında Meclis Başkanlığı bünyesinde 17 milletvekilinden oluşacak bir izleme grubu kurulması planlanıyor.
Ağaoğlu, "Meclis'te bir izleme grubu oluşturulması da bu yasal düzenlemede yer alacak. 17 milletvekilinden oluşacak bir izleme grubu olacak. Meclis Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak." dedi.
İzleme grubunun süreci takip etmesi, süreç tamamlanıncaya kadar görev yapması ve başta güvenlik birimleri olmak üzere ilgili kurumlardan belirli periyotlarla bilgi alması öngörülüyor.
Düzenleme kapsamında ayrıca güvenlik birimleri ile ilgili bakanlıkların yer alacağı bir kurul oluşturulması üzerinde duruluyor.
Ağaoğlu, söz konusu yapıya ilişkin, "Güvenlik birimlerinin ve ilgili bakanlıkların olacağı bir kurul oluşturulacak. Bu kurulun da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulabileceği ifade ediliyor." dedi.
YASANIN SÜRESİ 1 YIL OLABİLİR
Yasal düzenlemenin geçici nitelikte olması ve geçerlilik süresinin 1 yıl olarak belirlenmesi değerlendiriliyor.
Ağaoğlu, "Yasanın süresinin bir yıl olabileceği ifade ediliyor, yani geçici bir yasa olacak." ifadelerini kullandı.
Düzenlemenin sürekli yürürlükte kalmayacağı, belirli bir süreyle uygulanacağı ve uygulamaların bu süre içerisinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.
SUÇA KARIŞMAYANLAR İÇİN EVE DÖNÜŞ
Düzenlemenin önemli başlıklarından birini, eline silah almamış ve herhangi bir suça karışmamış kişilerin Türkiye'ye dönüş şartları oluşturuyor.
Suça karışmamış kişileri özellikle vurgulayan Ağaoğlu, "Eve dönüşler konusunda, suça karışmayanlar için özellikle söylüyorum, örgüt üyeliği suçlaması düşmüş olacak." dedi.
Bu kapsamda eline silah almamış ve herhangi bir suça karışmamış kişilerin Türkiye'ye dönebileceği ifade ediliyor. Avrupa, Suriye ve Irak'tan çok sayıda kişinin düzenlemeden yararlanarak Türkiye'ye dönüş yapabileceği değerlendiriliyor.
Bu kişiler hakkında bir yargılama süreci işletileceği, sürecin ardından örgüt üyeliği suçlamasının düşeceği ve denetimli serbestlik uygulanacağı belirtiliyor.
3 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK
Türkiye'ye dönecek kişiler için 3 yıllık denetimli serbestlik uygulanması üzerinde duruluyor.
Ağaoğlu, "Belli bir denetimli serbestlik süresi olacak, bu sürenin de 3 yıl olacağı ifade ediliyor. Bu 3 yıl süresince tekrar bir örgüt suçu işlenmediği sürece sonrasında siyasi yasak gibi birtakım yasaklar kalkmış olacak." ifadelerini kullandı.
Buna göre, 3 yıllık süre içerisinde yeniden örgüt suçu işlenmemesi hâlinde, sürenin sonunda başta siyasi yasak olmak üzere bazı yasakların kaldırılması değerlendiriliyor.
1800 KİŞİ KAPSAM DIŞINDA KALACAK
Yasal düzenlemeden herkesin yararlanamayacağı belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelere göre yaklaşık 1800 kişinin suça karıştığı ve bu kişilerin düzenleme kapsamında Türkiye'ye dönemeyeceği ifade ediliyor.
Ağaoğlu, "1800 kişinin suça karışmış olduğu değerlendirmesi yapılıyor, bu anlamda onların gelmesi mümkün olmayacak bu yasal düzenlemeyle. Ancak Avrupa'dan, Suriye'den, Irak'tan pek çok kişinin Türkiye'ye dönebileceği ifade ediliyor." dedi.
Buna göre suça karıştığı değerlendirilen yaklaşık 1800 kişi kapsam dışında kalırken, suça karışmamış kişilerin Avrupa, Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye dönüş yapabilmesinin önü açılabilecek.
TASLAK HAFTA SONU METİN HALİNE GELEBİLİR
Yasal düzenleme henüz metin hâline getirilmezken, belirlenen başlıklar üzerindeki çalışmalar sürüyor.
Ağaoğlu, "Hafta sonunu bulabileceği ifade ediliyor yasa taslağının metin haline getirilmesinin. Ondan sonraki hafta da hızlı bir şekilde teklif, Adalet Komisyonu ve Genel Kurul aşaması olacak." ifadelerini kullandı.
Taslağın hafta sonuna kadar metin hâline getirilmesinin ardından teklifin sonraki hafta TBMM'ye sunulması, Adalet Komisyonu ve Genel Kurul aşamalarının hızlı şekilde ilerlemesi bekleniyor.