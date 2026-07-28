Terörsüz Türkiye’de yeni aşama! 17 kişilik izleme grubu kurulacak

Düzenlemede Meclis ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulması planlanan denetim mekanizmaları, suça karışmamış kişilerin eve dönüş şartları, denetimli serbestlik süresi ve kapsam dışında kalacak kişilere ilişkin başlıklar yer alıyor. Yasa taslağının hafta sonuna kadar metin hâline getirilmesi, teklifin ise sonraki hafta TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

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Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Ağaoğlu, "Oldukça önemli bir aşama. Yasal süreç çok önemseniyor ve ince elenip sık dokunuyor. Henüz AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre metin haline dönüştürülmedi ancak ele alınan başlıklar var." dedi.

Ağaoğlu, Başkan Erdoğan'ın yarın yasa üzerinde çalışan AK Parti kurmaylarıyla bir araya geleceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın AK Parti kurmayları, yasa üzerinde çalışan isimler bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bu başlıkları değerlendirecekler." ifadelerini kullandı.

Yarınki görüşmenin son toplantı olmayabileceğini aktaran Ağaoğlu, metnin hazırlanmasının ardından Başkan Erdoğan ile bir değerlendirme toplantısı daha yapılabileceğini söyledi.