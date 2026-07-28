İstanbul'da yatırım vaadiyle forex dolandırıcılığı iddiası: Çağrı merkezine operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yapıldığı iddiasına yönelik soruşturmada önemli bir operasyon düzenlendi. Şişli'de faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezine yapılan baskında 54 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor.
İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 54 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, Şişli'de faaliyet gösterdiği belirlenen bir çağrı merkezi üzerinden yatırım adı altında uluslararası düzeyde dolandırıcılık yapıldığı öne sürüldü.
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ÇAĞRI MERKEZİ MERCEK ALTINA ALINDI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla yurt dışındaki kişileri hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri iddia edildi.
Operasyonun, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheli, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Soruşturmaya ilişkin çalışmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.