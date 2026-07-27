Sixtiees Pub soruşturmasında yeni gelişme: İşletme sahibi dahil 7 şüpheli için tutuklama talebi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya'da faaliyet gösteren Sixtiees isimli işletmeye operasyon düzenlendi. İşletmeci Ceyhun Toker'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler "fuhuş için yer ve imkân sağlama" ile "müstehcenlik" suçlarından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çankaya'da bulunan Sixtiees isimli işletmeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında işletmeci Ceyhun Toker ile birlikte gözaltına alınan 7 şüpheli, "fuhuş için yer ve imkân sağlama" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller de soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.Sixtiees Pub'a fuhuş ve müstehcenlik operasyonu
CİMER İHBARLARI VE KULLANICI YORUMLARI İNCELENDİ
Başsavcılığın bilgilendirme notuna göre soruşturma, Çankaya ilçesindeki Tunalı Hilmi Caddesi'nde faaliyet gösteren Sixtiees Pub isimli işletmeye yönelik başlatıldı.
İşletme hakkındaki CİMER ihbarları, bilgi sahibi kişilerin beyanları, açık kaynak paylaşımları ve kullanıcı yorumları birlikte değerlendirildi.
Savcılık, işletmede cinsel içerikli gösteriler düzenlendiği, teşhir niteliğindeki eylemlere yer ve imkân sağlandığı yönünde bulgular elde edildiğini açıkladı.
İŞLETMEDE ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMİ
Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda işletmede arama yapıldı.
Arama kapsamında soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen materyallere el konuldu. Elde edilen dijital veriler incelemeye alındı.
TELEFONDAKİ GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ
Başsavcılığın açıklamasına göre işletmenin mesul müdürü Şenhan Şenel'in cep telefonunda inceleme yapıldı.
İncelemede, işletme içinde kaydedildiği ve müstehcen nitelikte olduğu değerlendirilen bazı dans görüntülerinin işletme sahibi Ceyhun Toker'in eşi ve işletme çalışanı Hayriye Bayazıdoğlu Toker'e gönderildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Savcılık, görüntülerin daha sonra Hayriye Bayazıdoğlu Toker tarafından işletmenin sosyal medya hesabında paylaşıldığının değerlendirildiğini bildirdi.
Şüphelinin ifadesinde görüntülerin paylaşılmasına ilişkin tevilli ikrar niteliğinde beyanlarda bulunduğu öne sürüldü.
ÜÇ ŞÜPHELİ HAKKINDA MÜSTEHCENLİK İŞLEMİ
Elde edilen dijital bulgular ve şüpheli beyanlarının ardından Ceyhun Toker, Şenhan Şenel ve Hayriye Bayazıdoğlu Toker hakkında ayrıca "müstehcenlik" suçundan işlem yapıldı.
Savcılık açıklamasında, soruşturma kapsamındaki iddiaların dijital materyaller ve şüpheli ifadeleriyle birlikte değerlendirildiği kaydedildi.
7 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında işletme sahibi Ceyhun Toker, mesul müdür Şenhan Şenel ve işletme çalışanı Hayriye Bayazıdoğlu Toker hâkimliğe sevk edildi.
İşletme çalışanları Fatih Akkoç, Ali Gültekin, Bayram Çelik ve Fuat Karakuş da sevk edilen şüpheliler arasında yer aldı. Toplam 7 şüpheli, savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.