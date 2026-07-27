Sixtiees Pub soruşturmasında yeni gelişme: İşletme sahibi dahil 7 şüpheli için tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çankaya'da bulunan Sixtiees isimli işletmeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında işletmeci Ceyhun Toker ile birlikte gözaltına alınan 7 şüpheli, "fuhuş için yer ve imkân sağlama" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller de soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Sixtiees Pub'a fuhuş ve müstehcenlik operasyonu

CİMER İHBARLARI VE KULLANICI YORUMLARI İNCELENDİ

Başsavcılığın bilgilendirme notuna göre soruşturma, Çankaya ilçesindeki Tunalı Hilmi Caddesi'nde faaliyet gösteren Sixtiees Pub isimli işletmeye yönelik başlatıldı.

İşletme hakkındaki CİMER ihbarları, bilgi sahibi kişilerin beyanları, açık kaynak paylaşımları ve kullanıcı yorumları birlikte değerlendirildi.

Savcılık, işletmede cinsel içerikli gösteriler düzenlendiği, teşhir niteliğindeki eylemlere yer ve imkân sağlandığı yönünde bulgular elde edildiğini açıkladı.