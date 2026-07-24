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AK Parti ve DEM Parti heyetleri Terörsüz Türkiye sürecini görüştü

AK Parti ve DEM Parti heyetleri, “Terörsüz Türkiye” sürecindeki gelişmeleri ele almak üzere TBMM’de bir araya geldi.

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AK Parti ve DEM Parti heyetleri Terörsüz Türkiye sürecini görüştü

AK Parti ve DEM Parti heyetleri, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin TBMM'de bir görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetiyle Meclis'te bir araya geldi.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

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