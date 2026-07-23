Yalova-Armutlu arası artık sadece 30 dakika: Yeni yol yılda 260 milyon lira tasarruf sağlayacak
Yalova ile Armutlu arasında yıllardır beklenen ulaşım yatırımı tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yalova-Armutlu Yolu, yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Yeni güzergah sayesinde hem bölge halkının günlük ulaşımı kolaylaşacak hem de turizm ve ticaret faaliyetleri daha hızlı bir ulaşım ağına kavuşacak.
Bölgenin ulaşım altyapısını güçlendiren proje, yalnızca seyahat sürelerini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik tasarruf ve çevresel kazanımlar da sağlayacak. Yol üzerinde inşa edilen tüneller, viyadükler ve köprülerle sürüş güvenliği artırılırken, Yalova'nın Armutlu hattındaki ulaşım standardı önemli ölçüde yükseltilmiş olacak.
BAKAN URALOĞLU AÇILIŞ TARİHİNİ DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu'nun yarın vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Yalova'nın turizm, sanayi ve denizcilik açısından stratejik öneme sahip Armutlu güzergahında ulaşımın daha güvenli, hızlı ve konforlu hale geleceğini ifade etti.
Bakan Uraloğlu, "Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresini 60 dakikadan 30 dakikaya düşürdük" dedi.
45 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA MODERN ULAŞIM ALTYAPISI
Proje kapsamında Yalova'yı Esenköy ve Armutlu'ya bağlayan toplam 45 kilometrelik yol modern standartlara uygun şekilde inşa edildi. Güzergahın 2,5 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak yapılırken, Esenköy geçişini kapsayan 10,7 kilometrelik bölüm bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında tamamlandı. Kalan 31,8 kilometrelik kesim ise sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet verecek.
6 TÜNEL, 4 VİYADÜK VE 5 KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ
Yolun Esenköy kesiminde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 hemzemin kavşak inşa edildi. Bu yapılar sayesinde hem sürüş güvenliği artırıldı hem de güzergahta daha kesintisiz bir ulaşım sağlandı.
Bakan Uraloğlu, "Projeyle Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresini 60 dakikadan 30 dakikaya düşürdük. Vatandaşlarımız daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak." ifadelerini kullandı.
YILLIK 260 MİLYON LİRALIK EKONOMİK KAZANÇ
Yeni yolun ekonomik açıdan da önemli katkılar sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin zamandan ve yakıttan büyük ölçüde tasarruf sağlayacağını söyledi.
Uraloğlu, "Yalova-Armutlu Yolu ile zamandan 240 milyon lira, yakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yılda 900 ton azaltacağız." açıklamasında bulundu.
ÇEVREYE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMA KATKI
Proje sayesinde daha kısa seyahat süresi ve akıcı trafik, yakıt tüketimini azaltırken karbon salımının da düşmesine katkı sunacak. Yıllık 900 ton karbon emisyonunun önüne geçilmesiyle çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir kazanım elde edilmesi hedefleniyor.
TURİZM, SANAYİ VE DENİZCİLİK DAHA DA GÜÇLENECEK
Yalova'nın son yıllarda turizm, tersanecilik ve sanayi alanlarında önemli yatırımlar aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, yeni yolun bölgedeki ekonomik hareketliliği destekleyeceğini belirtti. Geliştirilen ulaşım altyapısının hem vatandaşların yaşamını kolaylaştıracağını hem de yatırım ve ticaret potansiyelini artıracağını ifade eden Uraloğlu, Yalova-Armutlu hattının bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sunacağını kaydetti.