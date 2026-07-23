Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan manda ve himaye vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan kongrenin milletin istikbal hedefini ortaya koyan en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Manda ve himayeyi reddeden tarihi ruha dikkat çeken Erdoğan, bu yüksek şuurun bugün de geleceğe yürüyüşte en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, aziz milletin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla müşterek bir ideal etrafında birleştiği ve istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından birinin Erzurum Kongresi olduğunu belirtti.
MANDA VE HİMAYE VURGUSU
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür' diyen, mandayı ve himayeyi toptan reddeden, milli kuvvetlere sınırsız destek veren kongre üyelerini bugün bir kez daha kemali edeple yâd ediyorum. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."