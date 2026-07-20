Şile Belediye Başkanı Sacit Terzi istifa etti: "CHP çatısı altında Şile'ye faydalı olamam"

Yaklaşık 40 yılını verdiği partisiyle yollarını ayıran Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, aldığı bu radikal kararın arkasında herhangi bir kırgınlık, öfke ya da şahsi bir beklenti yatmadığını vurguladı. Kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Terzi, bu adımın uzun süren değerlendirmelerin ve derin bir vicdani muhasebenin doğal bir neticesi olduğunu ifade etti. Terzi, siyaset anlayışının temelinde ayrıştırma değil birleştirme, polemik değil eser üretme mantığının yer aldığını belirtti.

"CHP ÇATISI ALTINDA ŞİLE HALKINA FAYDALI OLAMAYACAĞIM"

Şile'ye hizmet etmenin kendisi için her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu dile getiren Sacit Terzi, zaman içerisinde ülkenin ve Şile halkının beklentilerinin önemli ölçüde değiştiğine şahit olduğunu söyledi. Bu değişim karşısında siyasetin daha çözüm odaklı ve kapsayıcı yürütülmesi gerektiğine inandığını belirten Terzi, şu ifadelerle istifasını duyurdu:

"Özellikle Şile'mize hizmet edebilmek, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak çalışmaların içerisinde yer almak benim için her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olmuştur. Şile'nin gelişimi, huzuru ve geleceği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Ancak geçen zaman içerisinde ülkemizin, Şile'mizin ve milletimizin beklentilerinin önemli ölçüde değiştiğine şahit oldum. Bu değişim karşısında siyasetin de çözüm odaklı, kapsayıcı, yapıcı ve hizmet odaklı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Benim için siyaset; ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin adıdır. Siyasetin asli görevi; milletimizin ortak menfaatlerini öncelemek ve vatandaşlarımızın hayatına dokunan kalıcı çözümler üretmektir. Bu karar; herhangi bir kırgınlığın, öfkenin ya da kişisel beklentinin sonucu değildir. Aksine, uzun süren değerlendirmelerin, vicdani muhasebenin ve Şile'mize daha etkin hizmet edebilme sorumluluğunun doğal bir neticesidir. Bundan sonraki süreçte de hangi görev ve sorumlulukta olursam olayım; makam ve unvan gözetmeksizin, tek önceliğim Şile'mize, milletimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek olacaktır. CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadeleri kullandı.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel