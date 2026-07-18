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Bodrum'da bozuk gıda baskını! 1,2 ton tarihi geçmiş ürün imha edildi

Bodrum'da bir gıda işletmesine yönelik denetimde yaklaşık 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, işletme hakkında idari işlem başlatıldı ve faaliyetinin durdurularak mühürlenmesi için yasal süreç başlatıldı.

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Bodrum'da bozuk gıda baskını! 1,2 ton tarihi geçmiş ürün imha edildi

Bodrum'da halk sağlığını tehdit eden gıda skandalı ortaya çıktı. Belediye zabıta ekiplerinin ilgili kurumlarla birlikte gerçekleştirdiği denetimde yaklaşık 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirildi.

1,2 TON TARİHİ GEÇMİŞ GIDA ELE GEÇİRİLDİ

Denetim, Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İmha edilen ürünlerden bir tanesi (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)İmha edilen ürünlerden bir tanesi (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

Yapılan kontrollerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. Denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 1 ton 200 kilogram tarihi geçmiş gıda ürünü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edildi.

İŞLETMENİN MÜHÜRLENMESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

Denetim kapsamında iş yeri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari işlem uygulanırken, işletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesine yönelik yasal süreç de başlatıldı.

Bodrum'da bozuk gıda baskını! 1,2 ton tarihi geçmiş ürün imha edildi-3

DENETİMLER SÜRECEK

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Bodrum'da bozuk gıda baskını! 1,2 ton tarihi geçmiş ürün imha edildi-4

Açıklamada, ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı idari ve yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği vurgulandı.

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Simla Öğütcü
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