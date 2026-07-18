Bodrum'da bozuk gıda baskını! 1,2 ton tarihi geçmiş ürün imha edildi

Bodrum'da halk sağlığını tehdit eden gıda skandalı ortaya çıktı. Belediye zabıta ekiplerinin ilgili kurumlarla birlikte gerçekleştirdiği denetimde yaklaşık 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirildi.

1,2 TON TARİHİ GEÇMİŞ GIDA ELE GEÇİRİLDİ

Denetim, Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.