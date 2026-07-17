Hacizli araçları parçalayıp sattılar, 1.5 milyar liralık vurgun yaptılar
İstanbul'da Yediemin otoparklarındaki otomobiller üzerinden 3 farklı yöntemle yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yaptıkları tespit edilen çete üyesi 32 şüpheli İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin uzun süredir Yediemin otoparklarında tutulan ve ihaleyle satılacak otomobillerin motor, kapı ve koltuk gibi parçalarını ihaleden önce söktükleri, böylece ihalede otomobilin değerini düşürüp 10'da biri fiyatına satın aldıkları, ellerindeki parçaları geri takarak araçların 3. kişilere satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ihalede otomobili alamama durumunda bu defa sökülen parçaları alan kişiye sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı ihalelerde ise hasarlı olmayan araçları yapay zekayla hazırladıkları sahte bilirkişi raporlarıyla hasarlı gibi ucuza sattıkları belirlendi.
6 AY TAKİP EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Yediemin otoparklarında hırsızlık yapan bir çeteye yönelik operasyon yapıldı. İstanbul merkezli Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ illerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında şebekenin yöneticileri olduğu tespit edilen Ö.T., O.T., Y.K., B.T. ve İ.A.'nın aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan yerler arasında Tuzla, Maltepe, Sultanbeyli ilçesinde bulunan 3 Yediemin otoparkı ile 2 adet deponun bulunduğu belirtildi.
ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI
Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin hırsızlık sırasında izledikleri yöntem ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin ilk yöntemde Yediemin otoparklarına bırakılan araçların değerli parçalarını sökerek yedek parça olarak sattıkları öğrenildi.
HASARSIZ ARAÇLARI YAPAY ZEKAYLA HAZIRLANAN SAHTE RAPORLARLA HASARLI GÖSTERDİLER
Şüphelilerin izledikleri ikinci yöntemde ise uzun süredir Yediemin otoparklarında tutulan ve ihaleyle satılacak otomobillerin motor, kapı ve koltuk gibi parçalarını ihaleden önce söktükleri, böylece ihalede otomobilin değerinin 10'da biri fiyatına satın aldıkları, ellerindeki parçaları geri takarak araçların 3. kişilere satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ihalede otomobili alamama durumunda bu defa aynı parçaları alan kişiye sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı ihalelerde ise hasarlı olmayan araçları yapay zekayla sahte bilirkişi raporları hazırladıkları, araçları hasarlı gibi ucuza satın aldıkları belirtildi.
DEVLETİN TAHSİLATINI ENGELLEDİLER
Oto hırsızlık çetesi üyelerinin ayrıca sahiplerinin vergi borcu nedeniyle satılamayan araçların da satışını gerçekleştirdikleri belirlendi. Araç sahibinin başka işleri nedeniyle haciz konan araçları satmak için akıl almaz bir plan işleten şüphelilerin önce bu kişiyi sözde kendilerine borçlandırdıkları öğrenildi. Şahıs alacaklarının kamu alacaklarının önüne geçmesini düzenleyen maddeyi istismar eden şüphelilerin sözde alacaklarına karşılık otomobili haciz edip aracı 3. kişilere sattıkları, komisyonlarını düştükten sonra otomobilin parasını eski sahibine verdikleri öğrenildi.
GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA HASTANE SAHİBİ VE İŞ İNSANLARI DA VAR
Bu yöntemle devletin vergi borcunu tahsil etmesini engelleyen şüphelilere müşteri olan hastane sahibi bir doktor ile çok sayıda iş insanının da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.
1,5 MİLYAR LİRALIK VURGUN
Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin şu ana kadar bu yöntemleri kullanarak yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili MASAK incelemesinin sürdüğü, raporun hazırlanmasının ardından gerçek vurgun rakamının ortaya çıkacağı öğrenildi.
"ŞU ANDA NAKİT YOK ORADAN BİRKAÇ OTOMOBİL PARÇASI SÖKÜN"
Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında oldukça rahat olan şüphelilerin bazı konuşmalarında para lazım olduğu zaman "Şu anda nakit yok. Oradan birkaç radyatör sökün, paraya çevirin" gibi talimatlar verdikleri tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında 71 ayrı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanmak suçlamasıyla Anadolu Adliyesine sevk edildiler.