Resmi araçla alkollü kaza yapan CHP'li Esenkaya'dan pişkin savunma! Skandalı gururla anlattı
Şehzadeler Belediyesinde görevli CHP'li Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, belediye hizmetlerine tahsis edilen resmi araçla alkollü şekilde direksiyon başına geçerek kazaya sebebiyet verdi. Polis kontrolünde aşırı alkollü çıkması üzerine ehliyetine el konulan, idari para cezasına çarptırılan Esenkaya, günler sonra toplanan belediye meclisinde kamuoyunun karşısına çıktı. Yaşanan büyük rezaleti adeta sıradan trafik ihlali gibi sunan CHP’li başkan yardımcısı, hasar gören resmi aracın ve çarptığı servis aracının masraflarını kendi cebinden ödeyeceğini söyledi. Skandalı “kamu zararı yok” argümanıyla savunan Esenkaya'nın rahat tavırları, belediye yönetimindeki ciddiyetsizliği gözler önüne serdi.
Şehzadeler Belediyesinde resmi araçla alkollü kaza yapan CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, günler sonra çıktığı meclis kürsüsünde yaşanan rezaleti adeta sıradan olaymış gibi savundu.
KAFAYI ÇEKTİ BELEDİYENİN ARACIYLA DEHŞET SAÇTI
Olay, Şehzadeler Belediyesinin iştirak şirketi Şehzadeler Mühendislik adına kiralanan 45 AYT 170 plakalı resmi araçla meydana geldi.
Alkollü şekilde direksiyon başına geçen Esenkaya, tek taraflı trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, başkan yardımcısının aşırı alkollü olduğu belirlendi.
Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Esenkaya hakkında idari para cezası uygulandı. Kazada park halindeki 2 servis aracı hasar gördü.
REZALETİ SIRADANLAŞTIRDI
Belediyeye ait resmi aracın karıştığı kazanın kamuoyunda gündem olmasının ardından Belediye Meclisi toplantısında söz alan Esenkaya, skandalı gurur tablosu gibi anlattı.
CHP'li Esenkaya, "Sevk ve idaremde bulunan 45 AYT 170 plakalı araçla tek taraflı trafik kazası yaşadım. Söz konusu araç belediye iştirak şirketimiz Şehzadeler Mühendislik'e kiralanan, şirket tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere belediyemize tahsis edilen araçtır." dedi.
Kaza neticesinde yapılan kontrollerde alkollü olduğunun tespit edildiğini kabullenen Esenkaya, "Bu doğrultuda sürücü belgeme el konmuş, idari para cezası uygulanmıştır. Kazada ayrıca park halindeki iki servis aracı hafif şekilde zarar görmüştür." ifadelerini kullandı.
KENDİ ÖDEYİNCE KAMU ZARARI OLMAYACAKMIŞ
Meydana gelen olayın tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu öne süren Esenkaya, "Hasar gören kiralık araç ile iki servis aracının bakım ve onarım giderlerinin tamamını şahsen karşılayacağımı kamuoyuyla paylaşmak isterim. Oluşan zararı şahsen karşılayacağım için herhangi kamu zararı ortaya çıkmayacaktır. Konuyla alakalı imzaladığım feragatname buradadır. Belediyemiz ve şirketimiz tarafından gerekli araştırmalar başlatılmıştır. Kazayla ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimler yapılmıştır." diye konuştu.
OLAY NASIL YAŞANDI
Yerel medyaya yansıyan iddiaya göre CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya 18 Haziran 2026 tarihinde sabaha karşı saat 04.55 sıralarında Eski Cider Yolu üzerinde alkollü şekilde kazaya karıştı. Belediye şirketi tarafından kiralanan ve belediye hizmetlerinde kullanılan 45 AYT 170 plakalı aracın sürücüsü Esenkaya, park halinde bulunan iki servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis araçlarından birinin de başka bir araca vurduğu öğrenildi.
Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde Esenkaya'nın 1.11 promil alkollü olduğu, bu nedenle alkollü araç kullanmaktan 11 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu belirtildi.