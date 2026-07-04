Resmi araçla alkollü kaza yapan CHP'li Esenkaya'dan pişkin savunma! Skandalı gururla anlattı

REZALETİ SIRADANLAŞTIRDI

Belediyeye ait resmi aracın karıştığı kazanın kamuoyunda gündem olmasının ardından Belediye Meclisi toplantısında söz alan Esenkaya, skandalı gurur tablosu gibi anlattı.

CHP'li Esenkaya, "Sevk ve idaremde bulunan 45 AYT 170 plakalı araçla tek taraflı trafik kazası yaşadım. Söz konusu araç belediye iştirak şirketimiz Şehzadeler Mühendislik'e kiralanan, şirket tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere belediyemize tahsis edilen araçtır." dedi.

Kaza neticesinde yapılan kontrollerde alkollü olduğunun tespit edildiğini kabullenen Esenkaya, "Bu doğrultuda sürücü belgeme el konmuş, idari para cezası uygulanmıştır. Kazada ayrıca park halindeki iki servis aracı hafif şekilde zarar görmüştür." ifadelerini kullandı.

KENDİ ÖDEYİNCE KAMU ZARARI OLMAYACAKMIŞ

Meydana gelen olayın tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu öne süren Esenkaya, "Hasar gören kiralık araç ile iki servis aracının bakım ve onarım giderlerinin tamamını şahsen karşılayacağımı kamuoyuyla paylaşmak isterim. Oluşan zararı şahsen karşılayacağım için herhangi kamu zararı ortaya çıkmayacaktır. Konuyla alakalı imzaladığım feragatname buradadır. Belediyemiz ve şirketimiz tarafından gerekli araştırmalar başlatılmıştır. Kazayla ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimler yapılmıştır." diye konuştu.

OLAY NASIL YAŞANDI

Yerel medyaya yansıyan iddiaya göre CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya 18 Haziran 2026 tarihinde sabaha karşı saat 04.55 sıralarında Eski Cider Yolu üzerinde alkollü şekilde kazaya karıştı. Belediye şirketi tarafından kiralanan ve belediye hizmetlerinde kullanılan 45 AYT 170 plakalı aracın sürücüsü Esenkaya, park halinde bulunan iki servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis araçlarından birinin de başka bir araca vurduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde Esenkaya'nın 1.11 promil alkollü olduğu, bu nedenle alkollü araç kullanmaktan 11 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu belirtildi.