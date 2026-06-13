Bakanlıktan polis şiddeti iddiasına çifte müfettişle soruşturma
Iğdır’da dün kaydedildiği belirtilen ve iki trafik polisinin bir vatandaşa şiddet uyguladığı iddialarını içeren görüntüler, İçişleri Bakanlığını harekete geçirdi. Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatı üzerine iddiaların araştırılması için idari soruşturma açıldığı duyuruldu. Olayın şeffaf biçimde incelenmesi maksadıyla Mülkiye ve Polis müfettişleri görevlendirildi. Bakanlık, sürecin hukuki ve teknik tüm yönleriyle ele alınacağını duyurdu.
Hızlı Özet Göster
- İçişleri Bakanlığı, Iğdır'da iki trafik polisinin vatandaşı darp ettiği iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.
- Soruşturma, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye ve Polis Müfettişleri tarafından yürütülecek.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki trafik polisinin bir kişiye fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi.
- Bakanlık, olayın tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde inceleneceğini açıkladı.
- Olay 12 Haziran 2026 tarihinde Iğdır'da meydana geldiği öne sürüldü.
Iğdır'da iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler, İçişleri Bakanlığını harekete geçirdi.
Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, 12 Haziran 2026 tarihinde basına ve sosyal medyaya yansıyan şiddet iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Sürecin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin doğrudan talimatıyla yürütüldüğü aktarıldı. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildiği duyuruldu.
Polisler hakkında inceleme başlatılan kararda olayın hukuki, idari ve teknik yönleriyle şeffaf şekilde incelenip aydınlatılacağı kaydedildi.
NE OLMUŞTU
İddiaya göre, Iğdır'da iki trafik polisi bir kişiyi darbetti. Sosyal medyada paylaşılan ve harabe alanda çekildiği öne sürülen görüntülerde, iki trafik polisinin bir kişiye fiziki müdahalede bulunduğu görülmüştü.