Bakanlıktan polis şiddeti iddiasına çifte müfettişle soruşturma

Bakanlık, olayın tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde inceleneceğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki trafik polisinin bir kişiye fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi.

Soruşturma, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye ve Polis Müfettişleri tarafından yürütülecek.

İçişleri Bakanlığı, Iğdır'da iki trafik polisinin vatandaşı darp ettiği iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, 12 Haziran 2026 tarihinde basına ve sosyal medyaya yansıyan şiddet iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Iğdır'da iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler, İçişleri Bakanlığını harekete geçirdi.

Polisler hakkında inceleme başlatılan kararda olayın hukuki, idari ve teknik yönleriyle şeffaf şekilde incelenip aydınlatılacağı kaydedildi.

Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf şekilde incelenmesi amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU

İddiaya göre, Iğdır'da iki trafik polisi bir kişiyi darbetti. Sosyal medyada paylaşılan ve harabe alanda çekildiği öne sürülen görüntülerde, iki trafik polisinin bir kişiye fiziki müdahalede bulunduğu görülmüştü.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel