Trafikteki savcı-minibüs sürücüsü tartışmasına soruşturma! Başsavcılıktan açıklama: Ayrıcalık yok
Sakarya’da bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Başsavcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, tarafların ifadelerinin alındığını ve olayda adı geçen savcı hakkında da adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.
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- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 10 Haziran'da dönel kavşakta yol verme tartışması yaşayan Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. ile minibüs sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.
- Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç., minibüsü yaklaşık 1,5 kilometre takip ettikten sonra durağa gelen aracın önünü keserek sürücüyle tartıştı.
- Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlattı.
- Savcı hakkında ayrıca trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etme fiili nedeniyle idari yaptırım işlemleri de başlatıldı.
- Soruşturma kapsamında tarafların ifadeleri alındı ve kamera kayıtları incelemeye alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık, olayın ardından derhal soruşturma başlatıldığını ve tüm taraflar hakkında gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.
SAVCI İLE MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TRAFİKTE TARTIŞTI
10 Haziran'da Adapazarı'nda meydana gelen olayda, dönel kavşağa giren yolcu minibüsü ile aynı istikamette ilerleyen otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle gerginlik yaşandı. İddiaya göre araç kamerasına da yansıyan olayda, otomobil sürücüsü, bir süre minibüsü takip ederek önüne geçti ve yavaş ilerledi. Yaklaşık 1,5 kilometre boyunca devam eden tartışmanın ardından minibüs durağa geldiğinde aracın önüne keserek otomobilden inen Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. ile minibüs sürücüsünün şiddetlenen tartışmasına araya giren diğer şoförler engel oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, tarafların şikayetleri alındı.
TARAFLARIN İFADELERİ ALINDI
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında tarafların beyanları alındı, kamera kayıtları ile diğer deliller incelemeye alındı.
Açıklamada, olayda yer alan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiği belirtilerek soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.
SAVCI HAKKINDA DA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Başsavcılık, olayda adı geçen Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. hakkında ileri sürülen iddiaların da aynı soruşturma dosyası kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.
Bu kapsamda savcı hakkında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi uyarınca "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi", "Basit Yaralama" ve "Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.
İDARİ YAPTIRIM SÜRECİ DE İŞLETİLİYOR
Açıklamada ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesinde yer alan "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" fiiline ilişkin düzenleme kapsamında Cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemlerin de başlatıldığı kaydedildi.
Başsavcılık, soruşturmanın tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütüldüğünü belirterek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.