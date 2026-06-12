Trafikteki savcı-minibüs sürücüsü tartışmasına soruşturma! Başsavcılıktan açıklama: Ayrıcalık yok

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık, olayın ardından derhal soruşturma başlatıldığını ve tüm taraflar hakkında gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Savcı ile minibüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

SAVCI İLE MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TRAFİKTE TARTIŞTI

10 Haziran'da Adapazarı'nda meydana gelen olayda, dönel kavşağa giren yolcu minibüsü ile aynı istikamette ilerleyen otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle gerginlik yaşandı. İddiaya göre araç kamerasına da yansıyan olayda, otomobil sürücüsü, bir süre minibüsü takip ederek önüne geçti ve yavaş ilerledi. Yaklaşık 1,5 kilometre boyunca devam eden tartışmanın ardından minibüs durağa geldiğinde aracın önüne keserek otomobilden inen Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. ile minibüs sürücüsünün şiddetlenen tartışmasına araya giren diğer şoförler engel oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, tarafların şikayetleri alındı.