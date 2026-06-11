Cep telefonu aboneliklerine sıkı denetim! Sahipsiz hatlar kapatılacak
Dolandırıcılık, terör ve organize suçlarda sık kullanılan “açık hatlara” karşı düğmeye basıldı. BTK’nin Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemesiyle kimlik doğrulama süreçleri sıkılaştırılırken, sahipsiz hatlar kapatılacak ve kişi başına açılabilecek hat sayısına sınır getirilecek.
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- BTK, dolandırıcılık ve suçlarda kullanılan sahte hatların önlenmesi için 25 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı.
- Yeni abonelik işlemlerinde yüz verisi, parmak izi özeti, e-Devlet şifresi veya TC kimlik kartı ile biyometrik doğrulama zorunlu hale gelecek.
- Türk vatandaşları en fazla 6, yabancı uyruklu kişiler 3, turistler ise 1 hat sahibi olabilecek ve fazla hatlar 6 ay içinde ücretsiz devredilecek veya kapatılacak.
- Operatörler mevcut abonelikleri üç ayda bir kontrol edecek ve sahibine ulaşılamayan hatlar kapatılacak.
- Yabancı uyruklular Göç İdaresi Başkanlığı'nın Göç-Bil uygulaması, diplomatlar ise Dışişleri Bakanlığı üzerinden doğrulanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamuoyunda "açık hat" olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Yeni düzenlemelerle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri daha da güçlendirildi.
Sahte hatların uzun süredir suç örgütleri tarafından kullanıldığına dikkat çeken Uraloğlu, vatandaşların haberi olmadan üzerlerine açılan hatlar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşandığını ifade etti.
Uraloğlu, "Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz." dedi.
BİYOMETRİK DOĞRULAMA ŞARTI GELİYOR
Yeni düzenlemeye göre, elektronik ortamda doğrulanamayan sürücü belgesi, nüfus cüzdanı veya meslek kartı gibi belgelerle yeni abonelik işlemi yapılamayacak.
Abonelik başvurusunda bulunan kişinin kimliğinin gerçek sahibi olup olmadığı; yüz verisi, parmak izi özeti, e-Devlet şifresi veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı gibi güvenli doğrulama yöntemleriyle teyit edilecek. Kimlik kartının kaybolması ya da yenilenmesi durumlarında ise geçici kimlik belgesiyle birlikte biyometrik doğrulama yapılabilecek.
YABANCI ABONELER DE YENİDEN DOĞRULANACAK
Yabancı uyruklu kişilerin abonelik işlemlerinde de elektronik kimlik doğrulama sistemi kullanılacak. Elektronik doğrulama imkanı bulunmayan yabancıların kimlikleri, Göç İdaresi Başkanlığı'nın Göç-Bil uygulaması üzerinden biyometrik verilerle teyit edilecek.
Diplomatların kimlik bilgileri ise e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanacak.
SAHİPSİZ HATLAR KAPATILACAK
BTK'nin aldığı tedbirler kapsamında operatörler mevcut abonelikleri üç ayda bir kontrol edecek. Ölüm, faaliyet izninin sona ermesi veya fesih gibi nedenlerle sahibine ulaşılamayan ve doğrulanamayan hatlar kapatılacak.
Böylece sahipsiz kalan hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
HAT SAYISINA SINIR GETİRİLDİ
Yeni düzenlemeyle kişi başına açılabilecek hat sayısı da sınırlandırıldı. Buna göre:
- Türk vatandaşları en fazla 6 hat sahibi olabilecek.
- Yabancı uyruklu kişiler adına en fazla 3 hat açılabilecek.
- Turistler ise yalnızca 1 hat alabilecek.
Belirlenen sınırların üzerinde hatta sahip olan kişi ve kuruluşlara, fazla hatlarını 6 ay içinde devretme veya kapatma hakkı tanınacak. Bu işlemler için herhangi bir ücret alınmayacak.
UYGULAMA 25 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Sahte hatların ve başkaları adına açılan aboneliklerin önüne geçmeyi amaçlayan yeni düzenlemeler 25 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek. BTK, yeni uygulamayla hem vatandaşların mağduriyetini azaltmayı hem de suç örgütlerinin iletişim altyapısını daraltmayı hedefliyor.
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