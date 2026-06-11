Cep telefonu aboneliklerine sıkı denetim! Sahipsiz hatlar kapatılacak

Operatörler mevcut abonelikleri üç ayda bir kontrol edecek ve sahibine ulaşılamayan hatlar kapatılacak.

Türk vatandaşları en fazla 6, yabancı uyruklu kişiler 3, turistler ise 1 hat sahibi olabilecek ve fazla hatlar 6 ay içinde ücretsiz devredilecek veya kapatılacak.

Yeni abonelik işlemlerinde yüz verisi, parmak izi özeti, e-Devlet şifresi veya TC kimlik kartı ile biyometrik doğrulama zorunlu hale gelecek.

BTK, dolandırıcılık ve suçlarda kullanılan sahte hatların önlenmesi için 25 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamuoyunda "açık hat" olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Yeni düzenlemelerle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri daha da güçlendirildi.

Uraloğlu, "Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz." dedi.

Sahte hatların uzun süredir suç örgütleri tarafından kullanıldığına dikkat çeken Uraloğlu, vatandaşların haberi olmadan üzerlerine açılan hatlar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşandığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BİYOMETRİK DOĞRULAMA ŞARTI GELİYOR

Yeni düzenlemeye göre, elektronik ortamda doğrulanamayan sürücü belgesi, nüfus cüzdanı veya meslek kartı gibi belgelerle yeni abonelik işlemi yapılamayacak.

Abonelik başvurusunda bulunan kişinin kimliğinin gerçek sahibi olup olmadığı; yüz verisi, parmak izi özeti, e-Devlet şifresi veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı gibi güvenli doğrulama yöntemleriyle teyit edilecek. Kimlik kartının kaybolması ya da yenilenmesi durumlarında ise geçici kimlik belgesiyle birlikte biyometrik doğrulama yapılabilecek.