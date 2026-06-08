Mayıs ayı gıda denetimlerinde 142,5 milyon liralık ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1–31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde gıda güvenliği kapsamında yoğun bir denetim süreci yürüttü. Bu kapsamda toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde özellikle üretim, satış ve dağıtım zincirindeki işletmeler mercek altına alındı.