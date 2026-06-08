Mayıs ayı gıda denetimlerinde 142,5 milyon liralık ceza
Tarım ve Orman Bakanlığı, Mayıs ayı boyunca ülke genelinde gıda güvenliğine yönelik yürütülen denetimlerin bilançosunu açıkladı. 82 bini aşkın denetimde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere milyonlarca lira ceza uygulanırken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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- Tarım ve Orman Bakanlığı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdi.
- Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 142,5 milyon lira idari para cezası kesildi.
- Ciddi ihlaller tespit edilen 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğinde sıfır tolerans ilkesiyle denetimlere devam edileceğini açıkladı.
- Bakanlık, gıda güvenliği kapsamındaki kontrollerin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1–31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde gıda güvenliği kapsamında yoğun bir denetim süreci yürüttü. Bu kapsamda toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde özellikle üretim, satış ve dağıtım zincirindeki işletmeler mercek altına alındı.
UYGUNSUZ İŞLETMELERE MİLYONLUK CEZA
Yapılan kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere ağır yaptırımlar uygulandı. Denetimler sonucunda toplam 142,5 milyon lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca ciddi ihlaller tespit edilen 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
YUMAKLI'DAN "SIFIR TOLERANS" VURGUSU
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gıda güvenliğinde tavizsiz yaklaşımın sürdüğünü vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1–31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 8️⃣2️⃣ bin 4️⃣8️⃣1️⃣ gıda denetimi gerçekleştirdik.
Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere;
142,5 milyon lira idari para cezası uygularken,
19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.
İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor; vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize "sıfır tolerans" ilkesiyle devam ediyoruz."
DENETİMLER SÜRECEK
Bakanlık, gıda güvenliği kapsamında yürütülen kontrollerin yıl boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, tüketici sağlığını tehdit eden unsurlara karşı sıkı denetim politikasının sürdürüleceğini bildirdi.