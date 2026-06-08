Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez bugün Türkiye'ye ayak bastı.

İŞ BİRLİĞİ DAHA DA DERİNLEŞTİRİLECEK



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmelerde, Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.