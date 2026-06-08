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Davet Başkan Erdoğan'dan! Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez Türkiye'de | Ankara - Karakas hattında yeni dönem

Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Ankara - Karakas hattında Nicolas Maduro sonrası ilk olacak görüşmede çok boyutlu ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Davetin, Türkiye ve Venezuela arasında ABD'de oynanan hazırlık maçı sonrası yapılması dikkatlerden kaçmadı.

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Davet Başkan Erdoğan'dan! Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez Türkiye'de | Ankara - Karakas hattında yeni dönem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez bugün Türkiye'ye ayak bastı.

İŞ BİRLİĞİ DAHA DA DERİNLEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmelerde, Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.

Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Davet Başkan Erdoğan'dan! Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez Türkiye'de | Ankara - Karakas hattında yeni dönem-2

Görüşmenin Türkiye ve Venezuela arasında Miami'de oynanan hazırlık maçı sonrası planlanması dikkatlerden kaçmadı.

Davet Başkan Erdoğan'dan! Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez Türkiye'de | Ankara - Karakas hattında yeni dönem-3



YENİ DÖNEMİN İLK GÖRÜŞMESİ

Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'in Türkiye ziyareti Nicolas Maduro'nun görevden el çektirilmesi sonrası Ankara - Karakas hattındaki yeni dönemin ilk görüşmesi olarak ön plana çıkıyor.

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Davet Başkan Erdoğan'dan! Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez Türkiye'de | Ankara - Karakas hattında yeni dönem-5 Davet Başkan Erdoğan'dan! Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez Türkiye'de | Ankara - Karakas hattında yeni dönem-6 Davet Başkan Erdoğan'dan! Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez Türkiye'de | Ankara - Karakas hattında yeni dönem-7

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