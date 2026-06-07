Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üç isim için 'Rabb'im mekânlarını cennet eylesin' ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şairler Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile şair-yazar Mevlana İdris Zengin'i ölüm yıl dönümlerinde andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Türk edebiyatının şairlerinden Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i ölüm yıl dönümlerinde andı.

Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.

"RABB'İM MEKANLARINI CENNET EYLESİN"

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.