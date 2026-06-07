Başkan Erdoğan'dan edebiyat ustalarına vefa: Karakoç, Zarifoğlu ve Zengin'i ölüm yıl dönümlerinde andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk edebiyatının önemli isimleri Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefat yıl dönümlerinde rahmetle andı. Erdoğan, paylaşımında edebiyat dünyasına önemli eserler kazandıran üç ismi saygıyla yad ederek, "Rabb'im mekânlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şairler Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile şair-yazar Mevlana İdris Zengin'i ölüm yıl dönümlerinde andı.
- Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üç isim için 'Rabb'im mekânlarını cennet eylesin' ifadesini kullandı.
- Abdurrahim Karakoç, toplumsal konuları ve milli-manevi değerleri işlediği şiirleriyle tanınan önemli şairlerden biriydi.
- Cahit Zarifoğlu, şiirleri, hikâyeleri ve çocuk edebiyatına kazandırdığı eserleriyle modern Türk edebiyatının önde gelen isimleri arasında yer aldı.
- Mevlana İdris Zengin, özellikle çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla bilinen şair ve yazardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Türk edebiyatının şairlerinden Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i ölüm yıl dönümlerinde andı.
"RABB'İM MEKANLARINI CENNET EYLESİN"
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
TÜRK EDEBİYATININ UNUTULMAZ İSİMLERİ
- Abdurrahim Karakoç: Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdurrahim Karakoç, toplumsal konuları, milli ve manevi değerleri işlediği şiirleriyle geniş kitlelere ulaştı. "Mihriban" başta olmak üzere birçok eseri Türk edebiyatında iz bıraktı.
- Cahit Zarifoğlu: Şair, yazar ve düşünce insanı Cahit Zarifoğlu, modern Türk edebiyatının önde gelen isimleri arasında yer aldı. Şiirleri, hikâyeleri ve çocuk edebiyatına kazandırdığı eserlerle tanındı.
- Mevlana İdris Zengin: Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, özellikle çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla bilindi. Edebiyat dünyasında özgün üslubu ve kaleme aldığı eserlerle önemli bir iz bıraktı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel